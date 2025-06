El increíble golazo de Jhon Arias para el Flumiense ante Ulsan

Jhon Arias anotó un golazo terrible de tiro libre para Fluminense ante el Ulsan Hyundai de Corea del Sur.

A los 27 minutos del primer tiempo el colombiano se encargó de patear un tiro libre desde más atrás del borde del área para su equipo.

Arias pateó de manera espectacular al segundo palo y anotó el 1-0 parcial de Fluminense en la segunda fecha del grupo F.

WHAT A BEAUTIFUL GOAL BY ARIAS! ??@FluminenseFC is up 1-0!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | #FIFACWC #TakeItToTheWorld