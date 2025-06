El entrenador del Inter, emocionado con Carboni: "Vio la oscuridad y volvió"

Tras la ajustada pero valiosa victoria por 2 a 1 del Inter de Milán sobre Urawa Red Diamonds en la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Clubes, Cristian Chivu, técnico del equipo italiano, brindó una emotiva conferencia de prensa en la que destacó especialmente el regreso con gol de Valentín Carboni.

El joven argentino selló la remontada en tiempo de descuento con su primer tanto en el primer equipo y fue, junto a Lautaro Martínez, el gran protagonista de la noche en Seattle.

