El Atlético de Madrid del "Cholo" le ganó al Seattle Sounders

El Atlético de Madrid de los argentinos venció al Seattle Sounders en el marco del partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo B, del Mundial de Clubes 2025

El encuentro se jugó en el Lumen Field. El "Atleti" ganó 3-1 con los goles de Axel Witsel y Pablo Barrios en dos oportunidades.

WHAT A GOAL BY PABLO BARRIOS!



