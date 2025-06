Chelsea goleó 4-1 al Benfica en suplementario y jugará ante Palmeiras en cuartos

Un partido cargado de dramatismo y emociones mantuvo en vilo a los hinchas en el Bank of America Stadium de Charlotte, donde Chelsea derrotó 4-1 al Benfica en los octavos de final del Mundial de Clubes.

En un duelo marcado por un golazo de Reece James, una suspensión de dos horas por una tormenta eléctrica y un penal salvador de Ángel Di María, los Blues aprovecharon la expulsión de Gianluca Prestianni en la prórroga para sellar su pase a cuartos de final, donde enfrentarán a Palmeiras.

El encuentro comenzó con un Benfica incisivo, liderado por Enzo Fernández, pero las falencias defensivas de las Águilas pronto quedaron al descubierto. Reece James neutralizó a Andreas Schjelderup, mientras que Cole Palmer y Marc Cucurella complicaban a la zaga portuguesa.

A pesar de las claras chances de Chelsea –incluido un remate de Cucurella que António Silva salvó en la línea–, el primer tiempo terminó sin goles, con un Benfica sostenido por el sacrificio de Leandro Barreiro y las atajadas de Anatoliy Trubin.

El segundo tiempo trajo el quiebre. A los 63 minutos, Reece James sorprendió a todos con un tiro libre magistral que se coló en el primer palo de Trubin, poniendo el 1-0. Chelsea parecía tener el control, pero una tormenta eléctrica obligó a suspender el partido por dos horas, siguiendo el protocolo de seguridad de Estados Unidos. Jugadores y público evacuaron, y la incertidumbre reinó hasta que el juego se reanudó.

El regreso trajo un giro inesperado: en el tiempo añadido, una mano de Malo Gusto en el área, revisada por el VAR, permitió a Ángel Di María empatar de penal, forzando la prórroga.

Di Maria LEVELS IT ?? Chelsea 1-1 Benfica

Sin embargo, el Benfica se desmoronó tras la expulsión de Gianluca Prestianni por doble amarilla al inicio del tiempo extra. Chelsea aprovechó la ventaja numérica y, con goles de Christopher Nkunku (107’), Pedro Neto (114’) y Kiernan Dewsbury-Hall (116’), selló un contundente 4-1.

NKUNKU GIVES CHELSEA THEIR SECOND!!!! ??



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBCHE pic.twitter.com/mYVxLQQfKR