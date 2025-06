Bayern Múnich venció al Flamengo y enfrentará al PSG en cuartos

El Bayern Múnich de Alemania venció por 4-2 al Flamengo y se metió en los cuartos de final del Mundial de Clubes.

Los goles del Bayern fueron convertidos por el mediocampista Erick Pulgar, en contra de su arco cuando iban seis minutos, el delantero Harry Kane, a los nueve minutos de la primera mitad y 27 de la segunda, y el volante Leon Goretzka, a los 41 del primer tiempo. Para el Flamengo descontó el delantero Gerson, en 33 de la primera parte, y el mediocampista Jorginho, en nueve minutos del complemento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El triunfo clasificó al elenco bávaro a los cuartos de final del Mundial 2025, instancia en la que tendrá que enfrentar al Paris Saint-Germain francés, vigente campeón de Europa que viene de golear al Inter Miami del astro argentino Lionel Messi por 4-0.

El mencionado cruce por los cuartos de final se disputará el próximo sábado 5 de julio a las 13:00 horas (horario argentino), en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

En su primera llegada del partido, el Bayern Múnich abrió el marcador. A los cinco minutos de la primera mitad, un córner del volante Joshua Kimmich se cerró al primer palo y fue cabeceado por el mediocampista Erick Pulgar, quien quiso despejar pero sorprendió al arquero argentino Agustín Rossi y terminó convirtiendo un gol en contra.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A los nueve minutos de la primera parte, Harry Kane manejó la pelota por el medio y sacó un remate potente desde el borde del área. El inglés fue favorecido por un desvío, que alejó su disparo del guardameta argentino y lo hizo entrar tras impactar en el primer poste.

Flamengo tuvo su primera llegada a los 14 minutos. Un centro atrás desde la derecha del extremo Gerson fue rematado desde el otro costado por el atacante Luiz Araújo, cuyo remate al primero poste fue contenido por el arquero Manuel Neuer.

El “Mengao” pudo descontar a los 32 minutos de la primera mitad. Tras un centro desde la izquierda, el volante Giorgian De Arrascaeta controló hacia atrás y permitió el disparo desde el borde del área del extremo Gerson, cuyo remate potentísimo entró alto y centralizado en el arco de Neuer.

/Inicio Código Embebido/

?? Brilliant from Kane!



A powerful strike off the lower post and in — @FCBayern go 0-2 up in style.



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLABAY pic.twitter.com/BnLraemE63