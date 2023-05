Con 3.200 cámaras y 11 agencias, así se monitorea la seguridad de Medellín

Ramiro Porchietti

Con más de 3.200 cámaras de seguridad distribuidas por la ciudad, lectores de patentes para poder tener alertas ante casos de autos o motos robadas, un helicóptero y hasta un sistema de seguimiento satelital para celulares en casos de emergencia, el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín funciona desde 2011 e insume una inversión anual de más de diez millones de dólares.

Cadena 3 realizó un recorrido por el lugar y pudo verificar el funcionamiento de las distintas áreas que, centralizadas, responden a los tres niveles del Estado. Policía y Ejército Nacional, Bomberos, Movilidad y Salud son algunas de las reparticiones que trabajan en este mismo espacio de manera independiente, pero coordinada.

Quien lleva adelante la tarea como nexo es Juan José Villegas, que explica: “Empezamos con tres agencias. Luego, pasamos a cinco, a siete, a once. Es decir, no fue que, de una, entramos todos. Porque, si de una entramos todos, no hay un proceso de adaptación. A medida que en este momento ingresa una agencia adicional, por inercia de lo que ya tenemos se adecua a la normativa”.

La inversión en tecnología y el proceso de modernización del Estado es notorio en el SIES-M, con megapantallas que permiten monitorear la ciudad en vivo y también cruzar información con otros sectores. Las cámaras, uno de los componentes que más exigen los ciudadanos antioqueños, son exclusivamente para la seguridad, si bien también pueden acceder a aquéllas vinculadas a las infracciones de tránsito u otras áreas.

Villegas remarca dos aspectos fundamentales para implementar este tipo de tecnologías y espacios: voluntad política y técnica. “Pasa mucho en Latinoamérica que la persona que hace campaña con el político es la persona que termina siendo la que tiene unos cargos al interior de la organización y, cuando venimos a sistemas tan complejos y tan exigentes como lo es éste, se necesita cierta capacidad técnica, conocer sobre sistemas, tener nociones básicas sobre la prestación del servicio de policía y de las otras diez agencias. Entonces, la voluntad técnica también tiene que estar acompañada del conocimiento técnico”.

Asimismo, el coordinador del área remarca que, a la hora de hablar de seguridad en Medellín, “ver policía en la calle es sinónimo de que hay algo seguro”. Y añade dos componentes fundamentales: “El uso de tecnología como capacidad expansiva de las fuerzas armadas y la corresponsabilidad. Es decir que un espacio se vuelva seguro dependerá tanto de la capacidad tecnológica que tenga la municipalidad para extender sus acciones policiales, como también de la corresponsabilidad que desarrolle la comunidad”.

En cuanto a resultados, Villegas da cuenta de una baja de homicidios y otros delitos de manera sostenida durante los últimos años. “En esta administración, hemos llegado a tener unas tasas de 14,6 homicidios cada cien mil habitantes, lo cual nos permite compararnos con otras ciudades que hoy están pasando por momentos muy críticos. Es muy recordado el año 1991, cuando Medellín fue la ciudad más violenta del mundo en esa época y tenía una tasa de 395 homicidios por cada 100.000 habitantes”, ejemplifica.

“Hemos fundamentado un equipo de investigación muy fuerte que, a través de cámaras de seguridad y de la mano con los policías que están haciendo las investigaciones sobre el homicidio, hay cruce constante de información”, enumera, en un sistema que también cuenta con BodyCam para los agentes de las fuerzas de seguridad, helicóptero, un sistema satelital de seguimiento para celulares que puede ser activado por una persona sufriendo una emergencia, entre otros.

“Nosotros hoy somos muy fuertes en seguridad, supremamente fuertes, porque durante todos estos años hemos aprendido mucho”, dice el funcionario y concluye: “Si Medellín lo hace para una ciudad de 4 millones de habitantes, ¿cómo lo hago para una ciudad de 500 mil habitantes? Empezar desde pequeños. No hay que intentar construir un monstruo de estos de la noche a la mañana. Se empieza construyendo granitos, pequeños granos, poco a poco. Primero, junto a tres instituciones, genero las condiciones necesarias para que ellos se articulen y trabajen bien. Luego de que veo que ellos tres se articulan y trabajan bien, empiezo a ver la posibilidad de ingresar un cuarto, un quinto y, de esta manera, ir creciendo el sistema”.