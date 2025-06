Pilar Rahola: "Trump quiere pasar a la historia como resolutor de conflictos"

La reconocida analista internacional Pilar Rahola habló sobre los recientes acontecimientos en Medio Oriente, tras la Operación "León Ascendente", la intervención militar de Israel contra instalaciones nucleares en Irán, seguida por ataques estadounidenses con bombas y el anuncio de un cese al fuego negociado por Donald Trump, que puso fin a la llamada "guerra de los doce días".

Rahola destacó en diálogo con Cadena 3 que los eventos, desde las negociaciones iniciales de Trump con Irán hasta el cese al fuego, parecen haber sido "absolutamente planificados y, además, inteligentemente planificados".

Según la analista, Trump, lejos de ser un belicista, actúa como un negociador que busca "cambiar el mapa de Oriente Medio" para consolidar su legado histórico. "Trump no es un belicista, es un comerciante. En su primer mandato no inició guerras, las terminó. Su objetivo es pasar a la historia resolviendo grandes conflictos, como Churchill, no como Chamberlain", afirmó.

La operación, explicó Rahola, se basó en tres pilares: la negociación inicial con Irán, que era previsiblemente infructuosa; la demostración del poderío militar israelí, que operó con libertad en el espacio aéreo iraní; y la intervención final de Estados Unidos, enfocada en destruir las centrales nucleares de Natanz, Isfahan y Fordow.

Según un informe reciente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), liderado por Rafael Grossi, estas instalaciones habrían quedado "severamente destruidas", aunque no completamente eliminadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Rahola subrayó el contexto estratégico: la caída de Hezbollah y el régimen sirio, junto con el debilitamiento de los hutíes, dejaron a Irán en una posición de extrema vulnerabilidad. "Irán se quedó sin sus proxys. Israel demostró que podía volar sobre su territorio como si fuera el patio de su casa, y Estados Unidos remató el trabajo nuclear", señaló. Además, destacó el rol de la oposición interna iraní, que, apoyada por el espionaje del Mossad, podría estar en condiciones de desestabilizar al régimen de los ayatolás desde dentro.

La analista también descartó un interés de Estados Unidos o Israel en derrocar directamente al régimen iraní, para evitar la percepción de una intervención extranjera. En cambio, se habría buscado debilitarlo lo suficiente como para que colapse por dinámicas internas. "Estados Unidos no quiso ser quien derrocara a los ayatolás, pero los ha debilitado militar y políticamente", explicó.

Mirando hacia adelante, Rahola estimó que el alto al fuego se mantendrá, ya que Irán carece de capacidad para reanudar hostilidades y China, principal soporte económico de Teherán, no permitiría el cierre del Estrecho de Ormuz. Además, predijo una aceleración en la firma de los Acuerdos de Abraham con países de la región, incluyendo la posibilidad de un acercamiento con Siria, que permitió el paso de aviones israelíes durante la operación.

En cuanto a Gaza, Rahola señaló que la guerra podría concluir en "dos o tres semanas", con negociaciones avanzadas para que los restos de Hamas sean exiliados a países vecinos. Un plan temporal podría involucrar a Emiratos Árabes Unidos y otros países para gobernar Gaza, buscando estabilizar la región y neutralizar la influencia de la organización terrorista.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la operación en Gaza, Rahola reconoció las críticas internas y externas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero defendió la dificultad de su posición. "Es una guerra terrible contra un ejército de más de 55.000 efectivos de Hamas y Yihad, en una franja pequeña con 2 millones de personas, 700 kilómetros de túneles y rehenes en el medio", describió.

La persistencia de los combates, según ella, responde a la necesidad de rescatar a los rehenes y desmantelar las capacidades de Hamas, que aún controla túneles y armamento. "Netanyahu no puede permitirse dejar brigadas activas ni abandonar a los rehenes", afirmó.

Finalmente, Rahola destacó el rol de países como Qatar, al que calificó como "la Suiza del terror" por su ambigüedad, y subrayó que la solución en Gaza dependerá de un esfuerzo regional para "limpiar" la franja de Hamas y establecer un nuevo marco político.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Carolina Amoroso.