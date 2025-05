Jubilaciones, algo inevitable que no debe sorprender: por qué hay que planificar

En un país como Argentina, donde las jubilaciones suelen ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas, planificar el retiro laboral se vuelve una tarea esencial: anticiparse a los cambios que implica la jubilación, no solo en el ámbito económico, sino también en el personal, afectivo y social.

La planificación del retiro varía según la situación laboral. Para quienes trabajan en relación de dependencia, la jubilación es un momento inevitable que no debe sorprender. En cambio, los trabajadores autónomos enfrentan un escenario diferente, con mayor flexibilidad pero también con la necesidad de una gestión más activa de sus ingresos futuros.

En ambos casos, la clave es prepararse con varios años de antelación, según explicó Sandra Olive, especialista en gestión, management y cultura.

En diálogo con Cadena 3, Olive dijo que la jubilación no puede ser un evento imprevisto. "Me ha pasado que alguien me dice 'de repente me jubilaron' y, cuando pregunto su edad, me responde '65'. No puede sorprenderte, hay que prepararse con años de anticipación".

La experta destacó que, salvo en posiciones ejecutivas de alto nivel con aportes adicionales, en pocos países del mundo la jubilación permite mantener el estilo de vida previo.

Además, la mayor esperanza de vida —con personas que superan los 90 años— exige una planificación más rigurosa. "Antes, te jubilabas a los 60 o 65 y pensabas en disfrutar. Ahora, hay que planificar hasta qué edad querés trabajar, cómo vas a gestionar tu economía y cómo vas a mantener una mentalidad abierta al cambio y al aprendizaje", afirmó Olive.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La especialista subrayó la importancia de la autogestión tras el retiro. Mientras que en la vida laboral las empresas suelen imponer la actualización constante, en la jubilación cada persona debe asumir la responsabilidad de seguir desarrollándose. Esto incluye no solo la planificación económica —calcular los ingresos mensuales necesarios para sostener un cierto nivel de vida—, sino también la construcción de una vida propia que no dependa exclusivamente del trabajo o de los demás.

"Es fundamental armar intereses, estímulos y buscar cómo desarrollarte después de dejar el trabajo. No hay que esperar a la jubilación para disfrutar la vida", recomendó Olive.

Entre las estrategias sugeridas, Olive mencionó explorar nuevas oportunidades laborales, como consultorías o emprendimientos, y evaluar la empleabilidad en otros sectores. También destacó la necesidad de cultivar autonomía emocional y social para evitar que el retiro genere un vacío.

La consigna es clara: anticiparse, planificar y adaptarse son pasos esenciales para que la jubilación no sea una etapa de incertidumbre, sino una oportunidad para reinventarse.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Verónica Maslup.