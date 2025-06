Omar Narváez: "El Huracán" que arrasó todos los récords y conquistó el mundo

Por Martín Bonansea

Omar Narváez defendía por primera vez un título, estaba dejando todo frente a su gente en su Trelew natal. Su rival, Luis Lazarte estaba incómodo por su velocidad y por su propia impotencia le propinó un cabezazo al chubutense que le provocó un corte muy profundo en la frente.

"El Huracán" ganó por descalificación, pero a el no le gustaba ganar así, Narváez tenía todo, y le gustaba ganar a lo grande, con todas las de la ley, como lo hizo siempre en su carrera.

“El Huracán” Narváez vino a Córdoba este jueves a brindar una master class en las intalaciones de "Tello Box" y en diálogo con Cadena 3 compartió su mirada sobre su carrera, el boxeo argentino, los grandes campeones locales y mundiales y como se fue transformando el deporte de los guantes a través del tiempo.

Omar Andrés Narváez fue campeón mundial de la categoría mosca y supermosca entre el año 2002 y el 2014, y defendió el título 28 veces de manera exitosa en todos los rincones del mundo. Superó los récords de emblemáticos campeones argentinos como Pascual Pérez, Santos Falucho Laciar y Cárlos Monzón.

Consultado sobre la diferencia de categoría, que a veces muestra el boxeo argentino a nivel mundial, Narváez destacó que muchos boxeadores locales se ven limitados por la falta de rivales competitivos en el país, lo que dificulta su preparación para enfrentar a los mejores en el ámbito internacional.

“Si los boxeadores nuestros, los argentinos, logran un récord de tener, no sé, por ejemplo, 15 peleas de invicto y nunca salieron afuera a hacer peleas con clase B o C, es muy difícil que vos los saques con un récord positivo con 20 peleas en el exterior”, afirmó.

El ex campeón también se refirió a la diferencia de presupuesto entre el boxeo argentino y el mundial. “No es fácil estar en la elite, estar en el mejor nivel, sin un presupuesto económico que pueda ayudar a todo eso”, explicó.

Narváez subrayó que la falta de apoyo económico obliga a muchos jóvenes a trabajar mientras entrenan, lo que les resta tiempo y dedicación.

Además, el múltiple campeón, agregó que la falta de campeones argentinos, puede tener que ver con la falta de ayuda económica al deporte: “Quizás la falta de apoyo, los chicos por ahí en vez de hacer una carrera extensa del amateurismo, se apuran para ser profesionales”, dijo. “Ahí es donde puede estar el error”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Narváez comenzó a boxear a los 17 años, a los 21 ya fue campeón Panamericano y en el transcurso de poco tiempo compitió en dos olimpiadas: Atlanta 1996 y Sidney 2000. A los 25 se convirtió en profesional y a los 26, con tan solo 11 peleas previas ganó su primer título mundial frente al nicaragüense Adonis Rivas.

“La constancia, más allá del talento, es el secreto”, afirmó al ser consultado sobre cómo logró romper récords históricos en el boxeo argentino. “La base es el día a día, ir construyendo y creciendo de nivel de a poquito”, indicó.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El ex boxeador también compartió su experiencia personal al tener que trabajar mientras entrenaba. “Nada me quitaba el objetivo en el cual yo quería ser boxeador y quería ser campeón del mundo”, recordó. A los 20 años, ya competía en Juegos Olímpicos y a los 24 había logrado múltiples títulos mundiales. “Siempre me dediqué del primer día”, enfatizó.

El movimiento veloz de su cintura y su pegada precisa con la zurda, lo convirtieron en un rival temible. Los promotores lo llevaron a pelear a distintos escenarios para que algunos rivales intenten ganarle. "El Huracán" se acostumbró a pelear batallas de visitante, y los locales se acostumbraron a perder.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En su carrera solo sufrió dos derrotas. Fue frente a dos tremendos peleadores, hasta hoy vigentes y campeones, como el filipino Nonito Donaire, que ganó su último título con 42 años el sábado 14 de junio de este año, en el Casino de Buenos Aires y “El Monstruo Japonés” Naoya Inoue, a quien Narváez lo considera uno de los mejores libra por libra y lo derrotó en 2014, cuando el oriental tenía tan solo 21 años y “El Huracán” estaba en el ocaso de su carrera con 39.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El chubutense, después de esa dura derrota, todavía quería que su gente lo recordará como lo que siempre fue , un campeón, fue así como en 2016, en Puerto Madryn hizo delirar a todos, mostrando su escuela de boxeo.

La misma escuela que campeones argentinos como Lucas Matthysse, y el cubano William Scull supieron aprovechar, y después de una exhibición de técnica y coraje, el venezolano Jesús Vargas, 17 años menor, abandonó la pelea en el octavo asalto y “El Huracán” se quedó con el título Latino vacante de los gallos de la FIB y la gloria eterna.

Narváez en la entrevista también ofreció su perspectiva sobre el boxeo mundial actual, mencionando figuras como Canelo Álvarez y Naoya Inoue. “Tenés el boxeador que pelea por la gloria y está el boxeador que también sabe venderse”, analizó. “Soy feliz haciéndolo así”, dijo sobre su elección de priorizar la gloria deportiva sobre el dinero.

"El Huracán" elogió a Fernando "El Puma" Martínez, único campeón del mundo argentino, considerando que tiene un gran corazón para entrenar en el gimnasio que sube al ring y eso lo convierte en un gran campeón. También jugó con alguna "chicana" sobre el regreso de Mike Tyson, afirmando: "Yo también puedo pelear contra un streaming".

El ex campeón recordó algunas de sus peleas más duras, como la que tuvo con el ruso Alex Makhmutov y el puertorriqueño César Seda. “La verdad que fueron peleas muy duras, que me llevaron al límite", comentó. También se mostró optimista sobre el futuro del boxeo argentino, mencionando que hay jóvenes que están comenzando a destacar a nivel mundial.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Sobre la disminución de público en los eventos de boxeo, Narváez sugirió que podría deberse a la falta de figuras que atraigan a la gente. “Hoy en día hay gente que prefiere estar sentado en su casa y cambiar de canal viendo varias peleas al mismo tiempo”, observó.

En este momento Omar Andrés Nárvaez ya no enseña desde arriba del ring, lo hace desde abajo, como técnico de la Selección argentina de boxeo en los últimos juegos olímpicos en París 2024 o apoyando a su hijo que tomó sus mismos pasos como boxeador profesional. También enseña a chicos y jóvenes de todo el país, que lo admiran y emulan, como lo hizo esta semana en Córdoba.

En cuanto a su hijo, Junior Narváez, el ex campeón mencionó que creció con el conocimiento de la disciplina y el esfuerzo que implica el boxeo. “Él se crió viendo al padre siendo disciplinado, constante, entrenando mucho”, comentó. “Viene muy bien y es muy disciplinado”, agregó, destacando que su hijo debutó como boxeador profesional a los 19 años, una diferencia significativa respecto a su propia carrera.

Finalmente, Omar Narváez expresó su pasión por enseñar lo aprendido a lo largo de su carrera. “Mi lugar en el mundo es estar dentro de un gimnasio enseñando todo lo que aprendí”, concluyó.

"El Huracán" sabe que para ganar se debe trabajar, que nada se regala y que lo fácil termina difícil. Hizo todo lo que está bien en el deporte y en este momento de su vida puede mirar de frente y decirle a los más chicos que se puede. Ese es su lugar en el mundo, cerca del ring.

Entrevista de Martín Bonansea