Donald Trump se lanza nuevamente contra México por la crisis de opioides que afecta a Estados Unidos. El presidente estadounidense culpa a los cárteles de la droga y a los políticos mexicanos por la creciente adicción al fentanilo entre los estadounidenses.

En un reciente comentario, Trump destaca que 'los salvajes cárteles de la droga y los traficantes criminales mexicanos tienen un control tremendo sobre México, los políticos, personas electas e instituciones políticas'. Esta declaración surge en el contexto de la promulgación de la ley alto al fentanilo por parte del Gobierno de Estados Unidos.

El presidente, al abordar esta problemática, apunta que la responsabilidad recae en los cárteles y no en los ciudadanos mexicanos. 'Como lo he repetido antes, la culpa no es de la gente, sino de los cárteles y de los políticos de México en general', afirma Trump.

La primera voz en comentar sobre el tema es la de un padre cuyo hijo se volvió adicto a los opioides legales recetados, fabricados por una empresa farmacéutica estadounidense. Este testimonio resalta la complejidad de la crisis, que no solo involucra a México, sino también a la industria farmacéutica en Estados Unidos.

La crisis de adicción al fentanilo ha llevado a un aumento alarmante en las muertes por sobredosis en el país, lo que ha motivado a Trump a tomar medidas más drásticas contra el tráfico de drogas. Sin embargo, las críticas hacia su enfoque se centran en la falta de atención a las raíces del problema en el sistema de salud estadounidense.

Informe de Bárbara Anderson