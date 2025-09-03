FOTO: Salta avanza en la creación de una base de datos para proteger derechos de niños.

La secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta, Carina Paola Iradi, se pronunció sobre la reciente media sanción que obtuvo el proyecto de ley que propone la creación de una base de datos integrada. Este sistema busca reunir indicadores sobre la posible vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia.

Iradi destacó que la base de datos integrará información del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esto permitirá abordar la prevención de vulnerabilidades en áreas críticas como salud, educación, seguridad y vivienda.

"Tener este mapeo provincial evitará situaciones o promoverá políticas públicas", afirmó la funcionaria, subrayando la importancia de contar con un recurso que facilite la identificación de problemáticas y la implementación de soluciones efectivas.

La implementación de este proyecto representa un paso para la protección de los derechos infantiles en Salta, fomentando un enfoque integral en la atención de la niñez.

Informe de Elisa Zamora.