Precios de nafta: cambios constantes y promociones en YPF
Los precios de nafta en YPF varían día a día, lo que genera confusión en los usuarios. Además, la app ofrece descuentos en horarios específicos.
18/08/2025 | 14:00Redacción Cadena 3
FOTO: YPF.
Los precios de la nafta en los surtidores de YPF sufren fluctuaciones constantes, modificándose generalmente a la hora cero. Estas variaciones se presentan tanto para aumentos como para bajas, dependiendo de los días.
En diálogo con Cadena 3, un comerciante detalló que "nos damos cuenta cuando vemos en el surtidor el cambio de precios, nosotros lo hace directamente YPF".
Los cambios de precios se reflejan en un tótem que actualizan mediante una aplicación. "Nosotros nos damos cuenta ahí en el surtidor, vemos el precio y no coincide con el del tótem de precios", explicó.
Las oscilaciones en el precio suelen ser de 20 a 22 pesos, y la información sobre cambios la obtienen a través de medios de comunicación. Muchos clientes no perciben inmediatamente los aumentos o bajas en los precios, a diferencia de como sucedía anteriormente, cuando los cambios eran menos frecuentes.
Un sistema implementado a nivel nacional permite un descuento del 3% al cargar nafta entre la medianoche y las seis de la mañana, utilizando la aplicación de YPF.
El empresario concluye mencionando que este tipo de promociones permite a los usuarios obtener un beneficio extra, como el 10% de descuento que ofrece la compañía en ciertos días.
Informe de Matías Arrieta.
Lectura rápida
¿Qué sufren los precios de la nafta en YPF? Fluctuaciones constantes que se modifican generalmente a la hora cero.
¿Quién menciona que no recibe informes sobre cambios de precios? Un comerciante local que detalla el proceso de cambio.
¿Cuáles son las oscilaciones en el precio de la nafta? Suelen ser de 20 a 22 pesos.
¿Qué descuento se ofrece al cargar nafta entre medianoche y seis de la mañana? Un descuento del 3% utilizando la aplicación de YPF.
¿Qué porcentaje de descuento extra ofrece YPF en ciertos días? Un 10% de descuento en promociones especiales.