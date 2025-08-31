En vivo

Argentina

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Inundaciones en Córdoba: ruta 9 cortada y evacuaciones en localidades afectadas

Las precipitaciones en Córdoba superan los 200 milímetros, afectando la ruta 9 y obligando a evacuaciones. Bomberos trabajan en la emergencia ante el riesgo de viento.

31/08/2025 | 10:37Redacción Cadena 3

FOTO: Tormenta de Santa Rosa: inundaciones, evacuados y un patrón climático que se repite

  1.

    Audio. Inundaciones en Córdoba: ruta 9 cortada y evacuaciones en localidades afectadas

    Cadena 3

    Episodios

Las precipitaciones en Córdoba presentan mayores inconvenientes con milimetrajes que en algunos casos superan los 200 milímetros. Sin embargo, en líneas generales, las cifras se acercan a los 100 milímetros en muchos lugares de la provincia.

A esta hora, se reporta el corte de la ruta nacional número 9 a la altura del departamento Marcos Juárez. Gustavo Nicola, jefe de la regional 3 de bomberos y miembro de la federación de bomberos voluntarios,  afirmó en diálogo con  Cadena 3 que "está cortada la ruta 9 sobre todo hacia el sur de Roca porque está pasando agua sobre la calzada".

Nicola mencionó que hay distintas localidades trabajando con algún tipo de evacuación. Además, se adviertió sobre el viento que estará presente durante toda la jornada, al menos hasta el promedio de la tarde.

Informe de Fernando Rasso.

