Inundaciones en Córdoba: ruta 9 cortada y evacuaciones en localidades afectadas

Las precipitaciones en Córdoba presentan mayores inconvenientes con milimetrajes que en algunos casos superan los 200 milímetros. Sin embargo, en líneas generales, las cifras se acercan a los 100 milímetros en muchos lugares de la provincia.

A esta hora, se reporta el corte de la ruta nacional número 9 a la altura del departamento Marcos Juárez. Gustavo Nicola, jefe de la regional 3 de bomberos y miembro de la federación de bomberos voluntarios, afirmó en diálogo con Cadena 3 que "está cortada la ruta 9 sobre todo hacia el sur de Roca porque está pasando agua sobre la calzada".

Nicola mencionó que hay distintas localidades trabajando con algún tipo de evacuación. Además, se adviertió sobre el viento que estará presente durante toda la jornada, al menos hasta el promedio de la tarde.

Informe de Fernando Rasso.