En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Estadio 3

Def. y Justicia vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Aterrizó de emergencia una avioneta con dos tripulantes en Córdoba

La aeronave buscó aterrizar en el Hotel Nono Luigi de Oncativo, pero hubo complicaciones. Los pasajeros se encuentran en buen estado, pero hubo daños materiales significativos.

17/08/2025 | 11:08Redacción Cadena 3

FOTO: Aterrizaje forzoso en Córdoba

  1.

    Audio. Accidente aéreo en Don Cativo: aeronave aterriza de emergencia en un hotel

    Rony en Vivo

    Episodios

Una avioneta que se dirigía al Hotel Nono Luigi, de la localidad de Oncativo en Córdoba, donde se realizaba una actividad aeronáutica, tuvo que aterrizar de emergencia. 

La aeronave habría impactado con cables de alta tensión que generó el descenso forzoso.  

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las dos personas se encontraban a bordo de la aeronave y, según el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Oncativo, Mauricio Cingolani, "se encuentran en buen estado de salud y de alta al momento".

El incidente ocurrió cuando la avioneta impactó al aterrizar, aunque las razones detrás del accidente aún se están investigando. Cingolani agregó que el equipo de bomberos trabajó en conjunto con el servicio médico de Vital en el lugar del suceso.

Los dos tripulantes, hombres mayores de edad, fueron trasladados al hospital local de Oncativo, y uno de ellos fue posteriormente derivado a la clínica de especialidades de la ciudad de Villa María. Si bien las identidades de los pasajeros no han sido confirmadas, se reporta que provienen del sur de la provincia

Hasta el momento, se evalúan los daños materiales ocasionados por el accidente, que fueron considerados significativos. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas precisas que llevaron a este aterrizaje forzoso.

Informe de Fernando Rasso.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho