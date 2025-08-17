Aterrizó de emergencia una avioneta con dos tripulantes en Córdoba

Una avioneta que se dirigía al Hotel Nono Luigi, de la localidad de Oncativo en Córdoba, donde se realizaba una actividad aeronáutica, tuvo que aterrizar de emergencia.

La aeronave habría impactado con cables de alta tensión que generó el descenso forzoso.

Las dos personas se encontraban a bordo de la aeronave y, según el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Oncativo, Mauricio Cingolani, "se encuentran en buen estado de salud y de alta al momento".

El incidente ocurrió cuando la avioneta impactó al aterrizar, aunque las razones detrás del accidente aún se están investigando. Cingolani agregó que el equipo de bomberos trabajó en conjunto con el servicio médico de Vital en el lugar del suceso.

Los dos tripulantes, hombres mayores de edad, fueron trasladados al hospital local de Oncativo, y uno de ellos fue posteriormente derivado a la clínica de especialidades de la ciudad de Villa María. Si bien las identidades de los pasajeros no han sido confirmadas, se reporta que provienen del sur de la provincia

Hasta el momento, se evalúan los daños materiales ocasionados por el accidente, que fueron considerados significativos. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas precisas que llevaron a este aterrizaje forzoso.

Informe de Fernando Rasso.