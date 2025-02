Qué dijo Carlos Tevez de la eliminación de Boca

Carlos Tevez se refirió a la reciente eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima. En declaraciones, el exjugador argumentó que no ve bien la situación del club, aunque evitó criticar directamente a la dirigencia.

Tevez, quien mantiene una relación tensa con el presidente del club, Juan Román Riquelme, destacó que “es muy difícil opinar, más sabiendo que uno mucho no se identifica con los que están a cargo”. En este sentido, reconoció que “es muy fácil pegar en este momento” refiriéndose a la presión que enfrenta la gestión actual.

Además, rememoró los difíciles momentos que vivió en su etapa como jugador, donde la dirigencia también ejercía una presión intensa: “Yo estuve cuando esta gestión nos pegaba muy duro si no hacíamos un buen papel o si no clasificábamos… No me gustaría que nadie se sienta ofendido porque no es bueno estar de ese lado”.

Tevez jugó en Boca durante tres períodos (2001-2004, 2015-2016 y 2018-2021), logrando un total de 11 títulos, entre ellos una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental.