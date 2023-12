Javier Milei confirmó que irá a votar en las elecciones de Boca

El presidente Javier Milei confirmó este sábado que asistirá el domingo a La Bombonera para emitir su voto en las elecciones de Boca Juniors, que enfrentará a la fórmula oficialista Juan Román Riquelme-Jorge Ameal con la opositora de Andrés Ibarra-Mauricio Macri.

El primer mandatario aseguró su presencia con una respuesta al periodista Martín Liberman en la red social X (exTwitter). "Acabo de escribirme con el presidente Milei y me confirmó que va a ir a votar mañana a La Bombonera. Ya ha manifestado que su sueño es volver a ver a Palermo en Boca. Sería casi un voto cantado de aquel que sueña que su club vuelva a ser lo que fue en la época de Mauricio Macri", escribió el Liberman.

/Inicio Código Embebido/

Acabo de escribirme con el presidente @JMilei y me confirmó que va a ir a votar mañana a la bombonera.Ya ha manifestado que su sueño es volver a ver a Palermo en Boca. Sería casi un voto cantado de aquel que sueña q su club vuelva a ser lo que fué en la época de @mauriciomacri — Martin Liberman (@libermanmartin) December 16, 2023

/Fin Código Embebido/

A ese posteo, el presidente contestó con un lacónico: "yes", lo que ratifica su participación como había anticipado Macri en declaraciones periodísticas: "A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo".

Milei, socio activo número 76.296, votará en la mesa 20, luego de realizar durante la campaña distintas manifestaciones a favor de la fórmula Ibarra-Macri, que ya adelantó que consagrará a Palermo como nuevo DT en caso de derrotar a Riquelme.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al día siguiente de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre, el presidente blanqueó en la red social X sus "ganas locas de volver" a La Bombonera si el "Titán" asume la conducción del equipo.

Milei es un confeso hincha de Boca, aunque admitió que perdió su pasión cuando "el populismo se instaló en el club", una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Riquelme y Fernando Gago.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada", dijo en una entrevista con radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.

Milei también ofreció su colaboración al expresidente Macri para que Boca recupere "grandeza y brillo" como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.

Macri fue presidente de Boca entre 1995-2007, lapso en el que el club ganó 17 títulos, entre ellos, cuatro Copas Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007) y dos Copas Intercontinentales (2000 y 2003).