La premonición fallida de Dady Brieva que involucró a Milei y Colón

El actor y humorista santafesino Dady Brieva se volvió viral en las últimas horas por un video suyo donde hace dos pronósticos que fallaron estrepitosamente.

“Así que no me imagino un gobierno de Milei. No me imagino, la verdad, yo soy muy optimista, no me imagino ni a Colón en la B, ni un gobierno de Milei”, afirmó.

El video fue grabado en noviembre cuando todavía no se conocían los resultados del balotaje y mucho menos el destino del equipo Sabalero.

El que tuvo un buen presentimiento fue Daddy Brieva pic.twitter.com/klet7q3Kxc — ? ?? ~ G a i t a a 26 ~ ???? (@gaitaa26) November 25, 2023

Dady es reconocido militante kirchnerista y apoyó a Sergio Massa en su campaña para las elecciones, y también es confeso hincha del "Sabalero" .

Lo cierto es que sus dos deseos no se cumplieron: Javier Milei se consagró como presidente de la Argentina y Colón descendió a la Primera Nacional tras perder con Gimnasia de La Plata el desempate.