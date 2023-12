“Mi renuncia está a disposición", afirmó Damonte tras el descenso de Colón

El entrenador de Colón de Santa Fe, Israel Damonte, afirmó hoy que su renuncia "está a disposición" de los dirigentes, luego de la derrota ante Gimnasia y Esgrima (LP), por 1 a 0, que consumó el descenso del equipo santafesino.

“Mi renuncia está a disposición", expresó Damonte, quien llegó al club de Santa Fe a finales de octubre en reemplazo de Néstor Gorosito y tomó el desafío de intentar dejar en primera al equipo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Estamos dolidos, no le pudimos encontrar la vuelta. No pudimos mantener la categoría que era el objetivo principal, que era dejar a Colón en primera. Le pido disculpas al hincha y le agradezco por alentar", expresó el ex entrenador de Sarmiento de Junín.

Luego, destacó que se tomará vacaciones: "Ahora voy a descansar, pasé 34 días en Santa Fe, lejos de mi familia".

"Fue un partido muy parejo; el arquero de ellos (Nelson Insfrán) fue figura y al mismo tiempo pudieron ampliar la diferencia. Nunca me había pasado como entrenador (perder la categoría) y esto duele", destacó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"El partido con Banfield nos hubiera dejado con la posibilidad de salvarnos en la fecha anterior, pero no tengo nada para reprocharle a los jugadores", agregó el entrenador que dirigió a Colón en tan sólo cinco partidos

"Luchamos hasta el final. Seguramente Colón va a volver rápido a primera; es un equipo de primera", cerró Damonte.