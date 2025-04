Del "Dream Team" de Boca a un nuevo rol: Luis Calvo y su vida actual

Pocos futbolistas pueden presumir de haber compartido el campo con Juan Román Riquelme, Claudio Paul Caniggia y Diego Armando Maradona. Este es el caso de Luis Calvo, quien destacó en la era de José Pekerman en las selecciones juveniles y también brilló en un Boca diferente al actual, donde tuvo la oportunidad de jugar con íconos de la historia del club.

La vida de Calvo, en sus propias palabras, parece un sueño, aunque fue una de las experiencias más reales. "Jugar junto a los dos máximos ídolos del club fue un sueño inesperado. Ocurrió en 1995, bajo la dirección de Marzolini, y muchas veces practiqué con el primer equipo profesional”, reveló el exjugador en un entrevista con TN.

Calvo compartió: "Fue realmente maravilloso, especialmente a los 18 años. A veces resulta difícil dimensionar lo que se vive en el momento”, recordó el exfutbolista que formó parte del equipo que compitió en el Apertura de 1995.

En tiempos del aún recordado "Dream Team" que se inició con Marzolini, continuó con Bilardo y culminó con Carlos Bianchi, los compañeros de Calvo eran realmente excepcionales. "Después también compartí equipo con Román, Kily González, Óscar Córdoba, el Patrón Bermúdez, Martín Palermo y el Mellizo... eran todos jugadores de selección con una calidad impresionante y una calidad humana increíble”, destacó quien se retiró del fútbol en 2010, tras una carrera de 15 años que terminó en el San Salvador FC.

El presente de Luis Darío Calvo

Después de colgar los botines, la vida de Calvo se alejó considerablemente de la del futbolista profesional. Actualmente, trabaja en una empresa de transporte público, lo que le ha proporcionado estabilidad económica. "Trabajo en la línea 216, en Morón, desde hace 9 años”, expresó.

Por último, Calvo aclaró: "No soy chofer en la calle, sino que pertenezco a la parte técnica de la empresa. Soy maniobrista y me encargo de organizar los colectivos para que salgan en sus horarios. Afortunadamente, encontré un poco de estabilidad económica tras un período complicado, lo que me alegra enormemente tras haber compartido la cancha con Maradona, Caniggia, Riquelme y tantas otras estrellas".