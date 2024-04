No habrá elecciones en Belgrano y Artime será el presidente hasta 2027

Este lunes, la lista que se iba a presentar en las elecciones presidenciales de Belgrano, Siempre Belgrano, anunció a través de un comunicado que no formará parte de los comicios.

Tras esta decisión de la oposición, solo la lista Belgrano Primero iba a ser presentada este lunes por la noche, cuando vencía el plazo de presentación.

Esta decisión indica que Luis Fabián Artime continuará siendo el presidente del club de barrio Alberdi por 3 años más.

Hernán Pérez, abogado que lleva adelante a Siempre Belgrano declaró en dialogo con Cadena 3: “Siempre Belgrano no se va a presentar en estas elecciones, una de las razones principales es que no llegamos a contar con las inversiones que necesitábamos”.

El comunicado completo

La agrupación Siempre Belgrano, sigue trabajando con reuniones periódicas sostenidas en el tiempo, buscando consensuar las mejores ideas, para ofrecer a nuestros socios propuestas novedosas y superadoras. Siempre siguiendo el valioso legado de nuestro conductor y amigo Armando Valentín Pérez, que creyó llevando a la practica el camino del crecimiento genuino en lo que llamaba la fábrica para obtener ingresos en potenciar e invertir en las divisiones inferiores, como se ha visto materializado con el ingreso de cifras millonarias en dólares hasta la actualidad. En ese contexto queremos responsablemente comunicar que no vamos a participar del próximo acto eleccionario. Ello en virtud de que para llevar adelante nuestro proyecto el respaldo económico necesario, a raíz de las dificultades que atraviesa nuestro país, no nos ha sido posible asegurarlo. No obstante, seguiremos trabajando descartando toda alianza electoral en esta compulsa.

La lista “Belgrano Primero” tendrás estos nombres:

Presidente: Luis Fabián Artime

Vicepresidente 1º: Antonio Mariano

Vicepresidente 2º: Alejandro Moyano

Vicepresidente 3ª: Marcelo Carranza

Vocales titulares: Claudi Giomi, Mariano Méndez, Lucas Bustos, Nicolás Alvarez, Damián Juárez, Miriam Aparicio, Gerardo Jurgens, Leonardo Aratano, Gastón Rodríguez, Romina Leiva, Juan Banegas y Jorge Videla.

Vocales suplentes: Pablo Leiva, Agustín Medrano, María Carranza, Guillermo Pérez Aguilar y Paola Pucheta.

Comisión fiscalizadora titular: Paula Vallve, Gonzalo Frontera y Lucina Galar

Comisión fiscalizadora suplente: Carlos Sabino y Melice Arce.

Tribunal de Disciplina: Andrés Caminos, Gustavo Ispani, Roque Suárez, Jorge Escalera y Guillermo Fragueiro.

Informe de Gabriel Rodríguez.