Belgrano fijó la fecha de elecciones y Artime tiene rival

Gabriel Rodríguez

Belgrano confirmó la Asamblea General Ordinaria y el acto eleccionario para el recambio de autoridades para el domingo 28 de abril, de 8 a 18 horas en la sede del club, Arturo Orgaz 510 y cuya lista ganadora gobernará el club por los próximos tres años.

El actual titular del club de Alberdi, Luis Fabián Artime, quien asumió el 6 de febrero de 2021 en los comicios que consagraron a la lista “Belgrano primero”, informó hace algunos días que se presentará a la reelección para el período 2024-2027.

La agrupación “Siempre Belgrano”, que lideró hace tres años el ex gerenciador y presidente Armando Pérez, confirmó que participará del acto eleccionario llevando como primera figura a Jorge “Cuco” Orgaz, con el aval de Pérez, quien en esta oportunidad apoyará desde afuera.

“Nos vamos a presentar. Estamos armando la lista y Orgaz tiene el aval de Armando Pérez”, sostuvo a Cadena 3 Hernán Pérez, el apoderado de esa fracción.

Orgaz, familiar directo de Arturo Orgaz, fundador y primer presidente del club, fue candidato a vicepresidente primero de Pérez en 2021 y en su perfil de redes sociales se presenta como "Profesor derecho constitucional UNC y UES 21. Hincha de Belgrano de Córdoba. Militante UCR Córdoba".

Siempre estuvimos; siempre estamos y siempre estaremos a tu lado Belgrano de nuestra vida. La agrupación Siempre Belgrano festeja con el pueblo Pirata 119 años de pasión celeste. pic.twitter.com/WHSc64XqAS — Jorge Orgaz (@JorgeOOrgaz) March 19, 2024

En el armado político no se sabe si el ex fiscal de Justicia, Miguel Oyhanarte, y la histórica mano derecha de Pérez, el ex jugador Miguel Angel “Pato” Laciar, tendrán un lugar.

Respecto a una tercera posibilidad, se desconoce lo que hará Santiago Montoya, candidato en 2017 bajo el nombre “De corazón celeste” y perdedor ante Jorge Franceschi, y la pata de la arena política, hoy encabezada por Marcelo Rodio, actual secretario de Transporte de la Provincia y fundador de la agrupación “Belgrano de América”.

El padrón definitivo se publicará el sábado 20 de abril y aquellos socios con intenciones de participar deberán tener más de 18 años, un año como mínimo antigüedad y la cuota societaria al día.

Asimismo el plazo de presentación de listas será el lunes 15 de abril a las 22 y los candidatos deben tener una antigüedad de cinco años para los cargos de presidente y vicepresidente, y de dos años para los demás lugares.

La Comisión Electoral estará integrada por el secretario Alejandro Moyano, el tesorero Diego Merlino y los socios Felipe González, Eduardo Schröder y Juan Pablo Couriel.

En aquel momento se produjeron datos históricos, ya que la elección tuvo la participación de 8.186 socios de los 13.224 habilitados en el padrón, es decir más del 60%.

“Belgrano primero” logró 5004 votos (el 60,96%) y su contrincante de la agrupación “Siempre Belgrano”, Armando Pérez se quedó atrás con 3110 votos (el 37.89%). Además hubo 54 votos en blanco y 33 nulos.

La comisión directiva presentó hasta aquí en asamblea dos ejercicios, el que dio negativo en 341 millones de pesos y el último que tuvo un superávit de 119 millones de pesos.

Artime es de nuevo candidato, luego de batallar de manera interna con el denominado “grupo de los cuatro” que integran los vicepresidentes Antonio Mariano y Héctor Baistrocchi, el tesorero Merlino y el vocal a cargo del área de infraestructura, Pablo Siciliano.

Y actualmente debe atender varios frentes: el torneo local, en donde el equipo no arrancó y ya cambió de entrenador, la Copa Sudamericana en donde aún no está claro si si tratará de competir o de participar ya que los números lo apremian en la Liga Profesional, y el frente interno político.