Por qué Artime quedó sin el grupo que gestionó a Belgrano

Gabriel Rodríguez

La fractura de la agrupación “Belgrano Primero” que llevó a Luis Fabián Artime a consagrarse presidente en febrero de 2021, provocó un cisma político importante de cara la conformación de la nueva lista oficialista de cara al acto eleccionario, que de no mediar inconvenientes, se llevará a cabo el domingo 28 de abril.

¿Qué pasó? ¿Por qué se dividieron? ¿Dónde radican las diferencias que partieron al grupo en dos y llevó a que Artime encabece nuevamente la lista pero sin los dirigentes que tenían voz y voto en las decisiones?

La noticia de este lunes no fue que “Luifa” se presente a la reelección por un nuevo mandato, sino que los que lo buscaron y lo convencieron de meterse en la arena política ya no lo acompañan.

Héctor Baistrocchi y Héctor Gennaro, vicepresidentes segundo y tercero respectivamente; el tesorero Diego Merlino y los vocales titulares Pablo Siciliano, Juan Negri, Diego Funes y Rodrigo Rufeil, artífices junto al fallecido Ricardo Leiva del armado de la agrupación en 2021, han marcado serias diferencias con Artime que no lograron salvarse.

Todos ellos más Antonio Mariano, quien continuará al lado de Artime, forman parte de la llamada “mesa chica”, es decir los que han llevado adelante la gestión del club y que remarcaron tener para adelante una visión profesionalizada del Belgrano del futuro, muy distinta al actual presidente.

Básicamente le cuestionan el manejo personalizado de la institución, justamente por lo mismo que llevó a unirlos para sacar a Armando Pérez y su gente del poder. Que “Luifa” era más participativo y ahora más individualista.

De hecho, uno de los disidentes confió a Cadena 3 que Artime está muy solo y cerrado en sí mismo, que no es el Artime que fueron a buscar en 2021 y que se mostraba en las antípodas de dar el salto de calidad que una parte de la conducción quería.

Hace unos días la relación se rompió cuando Artime le pidió a Baistrocchi y Merlino que dieran un paso al costado, lo que desnudó las diferencias entre las partes que vienen de larga data.

El gusto por Alejandro Orfila, el primer técnico de la gestión, fue el primer detonante y le siguieron la elección de Guillermo Farré a quien Artime no quería, y la continuidad del mismo Farré en dos momentos álgidos y ahora bancado por Artime en ambos aunque no por gran parte de la directiva: luego de perder 4 a 0 ante Estudiantes en La Plata que valió un encontronazo entre el presidente y uno de los periodistas de Cadena 3 y después de la caída frente a Godoy Cruz en donde el mismo Farré dijo en rueda de prensa que si no era porque quería a Belgrano, ya hubiera dado un paso al costado.

En marzo pasado, en declaraciones a esta radio, “Luifa” remarcó que iba a buscar la reelección pero muchos de los directivos vieron eso como una autoproclamación sin ser consultados o haberlo charlado previamente.

Pero el último y gran escollo entre las partes, se dio por las bengalas en el clásico ante Talleres, la posterior multa y el pase de facturas entre una fracción y la otra hasta llegar al punto de no retorno.

Y queda un tema que Artime y demás deberán responder: Belgrano está en plenas obras de la tribuna Cuellar y los dos dirigentes que hasta aquí estaban a cargo de la infraestructura se marchan del club: Gennaro y Siciliano.