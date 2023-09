Esteban Rolón y Matías Palavecino fueron presentados en Belgrano

Belgrano presentó formalmente a sus dos últimos refuerzos del mercado invernal: Esteban Rolón y Matías Palavecino. Fue en la tarde de este martes en la sala de conferencia del Estadio Julio César Villagra.

“Estoy muy contento de llegar a la institución y poder aportar desde donde me toque”, declaró el ex Boca. En la misma línea, el ex Coquimbo aseguró: “Apenas me comunicaron del interés no dudé en venir”.

Rolón afirmó estar bien físicamente: “Estoy bien, el domingo jugué 45 minutos. Voy a aprovechar el fin de semana para adaptarme”. “Sorprendido por cómo me recibió el grupo, muy bien”, añadió.

Palavecino admitió que Belgrano lo buscó a principio de año, pero marcó que la negociación la llevó adelante su representante y no sabe por qué no se dio. Pero acotó que ahora tiene ganas de demostrar lo que vale: “Yo puedo jugar donde el técnico me necesite, pero me siento mejor jugando libre”.

Sobre por qué eligió venir a Córdoba, Esteban explicó: “Me gustaron las herramientas que le da el club al jugador, el proyecto, el técnico habló conmigo, que la cancha esté llena todos los fines de semana. Pienso que eso me va a ayudar mucho”.

Ambos mediocampistas firmaron a préstamo por un año y medio, con cargo y opción de compra. Desde el lunes ya entrenan a la par del grupo que comanda Guillermo Farré.

Informe de Federico Borello