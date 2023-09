Mundial 2030: el Kempes se posiciona como sede, pero debería tener reformas

Con el objetivo de un eventual retorno de la Copa del Mundo a Sudamérica, la Corporación Juntos Mundial 2030 visitó el estadio Mario Alberto Kempes en la ciudad Córdoba y se reunió con el intendente, Martín Llaryora, que respaldó la postulación.

El secretario ejecutivo del proyecto, Michael Boys, compartió con Cadena 3 sus sensaciones luego de la experiencia: "En los cuatro países hemos tenido muy buenas respuestas. Tenemos casi cincuenta ciudades interesadas".

Además, refirió a la situación del estadio cordobés, que no cumple en la actualidad los requisitos necesarios para ser sede del torneo: "Hay que revisar los estándares de FIFA para que se elabore un proyecto de estadio. (El Kempes) No los cumple, pero no nos preocupa que no los cumpla, al igual que no lo hace casi ningún estadio de la región, porque el torneo no es mañana", explicó Boys.

Uno de ellos, por ejemplo, sería que todos los espectadores puedan estar sentados.

"La FIFA está en un proceso de racionalización de sus requerimientos en función de la sostenibilidad. Queremos que signifique un aporte a la ciudad y no una carga", agregó.

Asimismo, el secretario explicó el desarrollo del proceso de selección, que comenzará formalmente a partir de finales del mes de septiembre: "FIFA va a convocar a las asociaciones para ver quiénes están interesadas. Luego de una serie de pasos, el proceso termina en el cuarto trimestre del próximo año, con las votaciones de las asociaciones de todo el mundo, que son quienes eligen".

Finalmente, Boys descartó la posibilidad de que los resultados electorales en Argentina del mes de octubre puedan modificar el proceso: "Han pasado gobiernos nacionales, municipales, regionales, de distintos colores políticos, y nunca se ha puesto en cuestión la postulación. Es un proyecto regional que lleva ya muchos años".

Córdoba, candidata para ser anfitriona del Mundial

Con Boys a la cabeza, el grupo que lleva adelante el proceso de postulación conjunta de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay fue recibido este martes por el intendente Martín Llaryora, quien firmó la declaración de Córdoba como candidata a Ciudad Anfitriona.

El documento fue dirigido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el que se expresa la adhesión y el apoyo a la posibilidad de que la Copa Mundial de la FIFA 2030 pueda celebrarse en tierras locales.

En el encuentro participaron además el director de Proyectos Especiales del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Federico Conditti, y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor “Pichi” Campana.

“Estamos muy ilusionados. Fue una visita muy positiva, que nos deja buenas sensaciones. Córdoba tiene todo para poder ser sede, más allá de que se deberá trabajar mucho en diferentes aspectos. La organización está visitando todas las posibles sedes y la nuestra es una de las mejores posicionadas. Tenemos infraestructura y recursos humanos para volver a recibir la Copa del Mundo, como en 1978”, señaló Campana.

Entrevista de Gabriel Rodríguez