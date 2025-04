De película: Denver ganó con una volcada sobre la chicharra de Aaron Gordon

La NBA vivió una noche de locura pura este sábado, cuando Aaron Gordon se convirtió en el héroe inesperado de los Denver Nuggets al clavar una volcada sobre la bocina que aseguró una victoria agónica por 101-99 ante Los Ángeles Clippers.

La jugada, que ya es candidata a la volcada del año, empató 2-2 la serie de primera ronda de los playoffs y desató una explosión de euforia entre los fans en el Crypto.com Arena.

El partido, uno de los más emocionantes de la postemporada, tuvo de todo: una remontada épica, un colapso inesperado y un final de película.

Los Nuggets, liderados por un Nikola Jokic en modo MVP (36 puntos, 21 rebotes, 8 asistencias), llegaron a dominar por 22 puntos en el último cuarto. Pero los Clippers, con una defensa en zona y un parcial de 32-9, dieron vuelta el marcador hasta tomar la delantera 97-96 a falta de un minuto, gracias a una canasta de Bogdan Bogdanovic.

La jugada de la que todos hablan

Con el reloj en contra y el partido empatado 99-99, Jokic tomó la responsabilidad del último tiro.

Su triple, sin embargo, salió desviado, lejos del aro. Cuando todo parecía perdido, Aaron Gordon apareció como un relámpago, atrapó el rebote en el aire y, con una acrobacia espectacular, hundió el balón justo antes de que sonara la chicharra.

AARON GORDON DUNK AT THE BUZZER FOR THE NUGGETS WIN!!! ????



ONE OF THE CRAZIER ENDINGS YOU'LL SEE ????#TissotBuzzerBeater#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/BVdHdAEP1Q — NBA (@NBA) April 27, 2025

La jugada, tan ajustada, fue revisada por los árbitros, quienes confirmaron la validez del mate, desatando la fiesta en el banquillo de Denver.

It does not get closer than this ?? https://t.co/LOZxQaH8oq pic.twitter.com/d1fs5lrad3 — NBA (@NBA) April 27, 2025

“Fue un momento de instinto puro, solo vi el balón y fui por él”, confesó Gordon tras el partido, mientras las redes sociales estallaban con memes y videos de su hazaña. Los Clippers, que habían soñado con ponerse 3-1 en la serie, se quedaron con las manos vacías.

Nuggets’ Aaron Gordon with the game-winning dunk vs. Clippers at the buzzer pic.twitter.com/upaNnlw5Bn — Ben Golliver (@BenGolliver) April 27, 2025

Con la serie igualada, los Nuggets recuperan la ventaja de localía y ahora llevarán el quinto partido a Denver este martes.

El ganador de esta eliminatoria enfrentará a los Oklahoma City Thunder, que barrieron 4-0 a los Memphis Grizzlies.

Informe de Ignacio García Iturriza.