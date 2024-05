Dallas se consagró campeón del Oeste y jugará las finales de la NBA ante Boston

La NBA llegó a su etapa de definición, tras el contundente triunfo este jueves de Dallas Mavericks sobre Minnesota Timberwolves por 124-103, que les permitió liquidar la serie 4-1 y consagrarse campeones de la Conferencia Oeste.

Boston Celtics había hecho lo propio al barrer 4-0 a los Indiana Pacers y adjudicarse la Conferencia Este. De esta manera, definirán el título a partir del 6 de junio, con ventaja de localía para Boston.

Una victoria aplastante del dúo Doncic-Irving

Tras la sorpresiva derrota el pasado martes en la cancha de Dallas, los Mavericks se impusieron con contundencia en la casa de los Minnesota con una gran actuación de Doncic (36 puntos y 10 rebotes) y Kyrie Irving (36 puntos y 5 asistencias).

El dato que evidenció el arranque demoledor de ambos jugadores, fue que anotaron entre los dos 44 puntos en tan solo el primer tiempo, superando los 40 que todo el equipo de Minnesota marcó en ese mismo período.

Luka Doncic & Kyrie Irving put on impeccable Game 5 performances, combining for 72 PTS as the @dallasmavs advance to the NBA Finals!



Luka: 36 PTS | 10 REB | 6 3PM

Kyrie: 36 PTS | 5 AST | 4 3PM



Game 1 of #NBAFinals presented by @YouTubeTV is Thursday, 6/6 at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/2njO9yiiW9