Con un gran Gabriel Deck, el Real Madrid le ganó el clásico al Barcelona

Real Madrid, con una fabulosa labor de Gabriel Deck, derrotó a Barcelona por 65-64 y se quedó con el clásico español y la punta de la Euroliga de básquetbol, al comenzar la quinta jornada del certamen continental.

En el Wizink Center de Madrid, el equipo local se impuso con la siguiente progresión: 12-19, 28-30, 51-41 y 65-64

El santiagueño Deck se erigió en la principal vía de anotación del equipo que conduce el DT Chus Mateo, único invicto en la competencia con un récord 5-0.

El exalero de Oklahoma City Thunder cerró su faena con 20 puntos (8-10 en dobles, 1-4 en triples, 1-2 en libres), 7 asistencias y un recupero en los 27 minutos que permaneció en cancha.

Por su lado, el base cordobés Facundo Campazzo mostró una errática noche en los lanzamientos al aro. El exjugador de los Denver Nuggets no encestó ninguno de los seis tiros que envió al tablero (0-3 en dobles, 0-3 en triples), aunque sí aportó 6 de los 9 libres que ensayó.

El exbasquetbolista de Peñarol de Mar del Plata, de 32 años, colaboró además con 7 asistencias, un rebote y un robo en los 23 minutos que estuvo en el campo de juego.

En el campeón vigente tampoco estuvieron presentes los franceses Fabien Causeur y Guerschon Yabusele, ambos afectados por sendas lesiones.

Lo mismo ocurrió con el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola pero en Barcelona. El exjugador de los San Antonio Spurs no estuvo disponible para el DT Roger Grimau, a causa de una molestia en el aductor derecho.

