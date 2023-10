Otro festival de Campazzo en el triunfo de Real Madrid por la Euroliga

Facundo Campazzo concretó esta tarde otra fabulosa actuación para Real Madrid, que superó por 93-79 a Zalgiris Kaunas, de Lituania, en partido por la tercera fecha de la fase regular de la Euroliga de básquetbol.

En tanto, su compañero del seleccionado argentino, Nicolás Laprovíttola, también brilló y cumplió una tarea superlativa en Barcelona, que se impuso como visitante a Partizán, en Serbia, por 92-83.

En el Wizink Center de la capital española, el conjunto ‘merengue’ logró su tercer triunfo en hilera, con la siguiente progresión: 25-19, 53-43, 72-62 y 93-79.

El cordobés Campazzo, de 32 años, resultó figura otra vez en el elenco que orienta el DT Chus Mateo. El exbase de los Denver Nuggets de la NBA finalizó con una renta de 18 puntos (3-4 en dobles, 3-5 en triples, 3-4 en libres), 9 asistencias, 4 rebotes y 2 robos en 23 minutos.

El jugador que brilló en Peñarol de Mar del Plata venía de contribuir con 15 puntos y 10 pases gol en el triunfo que la semana pasada obtuvo Real Madrid en Estambul ante el Anadolu Efes local por 103-80

También cumplió una muy destacada labor el alero santiagueño Gabriel Deck, ya recuperado de una lesión. El exjugador de los Oklahoma City Thunder culminó con 19 unidades (7-9 en dobles, 1-1 en triples, 2-3 en libres) en los 23m. que intervino en el rectángulo de juego.

El interno francés Vincent Poirier, por su lado, contribuyó con 18 unidades y 7 rebotes en 21m. para el quinteto madrileño, campeón vigente.

En el conjunto visitante se destacó el ala pivote letón Rolands Smits, responsable de 12 tantos, 3 rebotes y un recupero.

En el Stark Arena de Belgrado, en tanto, Barcelona también sumó su tercer éxito consecutivo. Los parciales favorables a los blaugranas fueron 23-16, 44-34, 69-60 y 92-83.

Laprovíttola, ex San Antonio Spurs y con 33 años, arrancó como titular y estuvo en cancha durante 28 minutos.

El escolta finalizó con una planilla de 20 puntos (1-2 en dobles, 6-10 en triples), 6 asistencias y 3 rebotes.

En tanto, el pivote Willy Hernangómez (ex New Orleans Pelicans y New York Knicks) se complementó muy bien a la labor de Laprovíttola y cerró con un balance de 15 unidades y 4 rebotes en 17m.

Además, el perimetral cordobés Leandro Bolmaro (ex Utah Jazz) acumuló 6 canastas (2-4 en dobles, 2-2 en libres), 2 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos y una tapa en 16m. para Bayern Munich, que superó fuera de casa al Baskonia, en País Vasco, por 76-68.

Mientras que el armador marplatense Luca Vildoza (ex Milwaukee Bucks) finalizó con 10 unidades (2-7 en dobles, 2-5 en triples), 4 rebotes y 2 pases gol en 19m. para Panathinaikos de Grecia, que perdió en Turquía ante el local Fenerbahce, por 83-69.