Vicentin atraviesa una etapa de recuperación con expectativas de crecimiento, inversiones millonarias y récords de producción. Así lo aseguró Mariano Grassi, CEO de la compañía, durante una entrevista con Cadena 3 en el marco de RepensAR Summit, donde repasó los avances de la gestión, la situación financiera y los proyectos para los próximos años.

“Estamos todos muy contentos por los logros que hemos conseguido”, afirmó el empresario. Según explicó, todas las plantas de la compañía alcanzarán niveles récord de producción, tomando como referencia la campaña 2017/18.

El proceso implicó afrontar importantes necesidades de mantenimiento que estaban pendientes. Para recuperar la capacidad operativa, la empresa puso en marcha un ambicioso programa de inversiones que rondará los 100 millones de dólares entre este año y el próximo.

Incluso después del incendio registrado en una de las unidades de girasol de Ricardone, Grassi aseguró que esa planta también superará su récord histórico.

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Todas las unidades de negocio con resultados positivos

El CEO destacó que uno de los objetivos centrales de la gestión fue recuperar y poner en marcha las distintas unidades de negocio. Según indicó, actualmente todas presentan resultados positivos.

Entre los avances mencionó la planta de etanol del norte, que producirá etanol y burlanda, y la reactivación del feedlot de Vicentin, que había permanecido abandonado y anteriormente había sido alquilado por Friar.

“Hoy salieron las primeras cinco jaulas del feedlot de Vicentin”, contó. Además, señaló que la compañía ya cuenta con 10.000 cabezas y proyecta llevar esa capacidad a 28.000 en el corto plazo.

También mencionó un acuerdo comercial con Friar para el negocio de proteínas animales y la posibilidad de profundizar el trabajo conjunto.

En el complejo industrial, destacó el funcionamiento de las dos líneas de soja de San Lorenzo, con una capacidad de 100.000 toneladas, el desempeño del puerto y la actividad de Renova, a la que definió como una de las mejores plantas del sector.

En paralelo, la empresa trabaja en la puesta en marcha de su planta de embotellado Renopack y en el desarrollo de la producción de girasol, con una previsión de 75.000 hectáreas.

La deuda: ya pagaron US$ 40 millones y prevén llegar a US$ 75 millones

Consultado sobre la situación financiera y la reestructuración de la deuda, Grassi explicó que la compañía presentó una propuesta de plan de pagos que resultó ganadora y que actualmente se encuentra en ejecución.

“Llevamos pagados 40 millones de dólares hasta octubre. Vamos a terminar el año pagando 75 millones de dólares”, precisó.

Además, detalló que Vicentin recibió 2,9 millones de toneladas de soja bajo un esquema que contempla el pago de un adicional para que los productores puedan recuperar parte de las acreencias.

“Se va todo perfecto, todo en tiempo”, aseguró sobre el cumplimiento del cronograma.

Creció un 10% la cantidad de empleados

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el impacto de la nueva etapa de la compañía sobre el empleo.

Grassi indicó que, en octubre de 2025, el conjunto de las empresas propias y adquiridas contaba con 1.200 trabajadores. Actualmente, la dotación alcanza los 1.320 empleados.

“Crecimos un 10% de la dotación con un montón de retiros que hubo también”, explicó.

El directivo también destacó el proceso de reorganización interna y la conformación de nuevos equipos de trabajo. Según contó, la compañía incorporó profesionales con experiencia en otras grandes empresas del sector, en particular exintegrantes de Cargill, en el marco de una reestructuración internacional de esa firma.

A eso se sumó un cambio cultural orientado a fortalecer el protagonismo de los mandos medios, jefes y trabajadores que sostuvieron la actividad de Vicentin durante los años más difíciles.

“Queremos volver a que ellos sean los protagonistas”, expresó.

El asociativismo como modelo para crecer en el agro

De cara al futuro, Grassi planteó que una de las principales oportunidades para el campo argentino está en la asociación entre empresarios del interior y compañías vinculadas a los puertos y los centros urbanos.

“Nosotros somos muy entusiastas del asociativismo. Creo particularmente que en el campo argentino hay una gran oportunidad juntando los empresarios del interior con los empresarios de la ciudad de los puertos y logrando proyectos que agrandan la torta de la cadena”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el papel de la tecnología y la inteligencia artificial para medir los aportes de cada participante y establecer mecanismos de distribución de los resultados.

Como ejemplo, mencionó el modelo de Isowean, del que Vicentin es socio y que se posiciona como uno de los principales productores de cerdos del país.

La empresa trabaja para alcanzar las 17.000 madres y, según Grassi, una de las fortalezas del proyecto es la participación de productores y empresarios agropecuarios que se asocian para engordar los animales provenientes de la maternidad ubicada en Monte Buey.

La intención es extender ese esquema a otros eslabones de la cadena productiva, como el comercio de granos, los insumos y el negocio de la carne vacuna.

La mirada sobre el riesgo país y las oportunidades del agro argentino

Durante la conversación en RepensAR Summit, el CEO también se refirió al contexto económico y financiero argentino, marcado por la volatilidad del riesgo país y las dificultades de acceso al crédito.

Grassi reconoció que ese escenario representa un desafío para las empresas, aunque consideró que el sector agroindustrial tiene características particulares y oportunidades de inversión de largo plazo.

“Hay plantas en Argentina que se están haciendo ahora que se considera el repago a 13 años. Cuando una empresa que vos vas a comprar en un negocio de maíz capaz que te lo venden a cuatro vidas. Estamos hablando de una burbuja distinta”, comparó.