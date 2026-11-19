En el marco del RepensAR Summit 2026, evento central de la Argentina Capital Week que se desarrolla este jueves 19 de noviembre en el Museo MALBA de Buenos Aires, Hernán Kazah, cofundador de Mercado Libre y actualmente uno de los principales inversores del ecosistema emprendedor, compartió en exclusiva con Cadena 3 sus recomendaciones para quienes quieren lanzarse a emprender en el país.

Kazah, que hoy gestiona 10 fondos de inversión por casi 3.800 millones de dólares y acompaña a nuevos proyectos, fue uno de los expositores destacados de la jornada, junto a figuras como Horacio Marín, presidente de YPF, quien presentó el plan de inversiones de la petrolera a mediano y largo plazo.

El cofundador de Mercado Libre fue claro sobre lo que considera una “mala receta”: querer emprender solo para ser el propio jefe o buscar un determinado estilo de vida.

“Las recomendaciones son, por un lado, dedicarse a resolver algo, si tiene alguna afinidad con ese problema y cree que tiene alguna ventaja en proponer una solución. El emprendedor que dice ‘quiero ser emprendedor porque quiero ser mi propio jefe’ es una mala receta. Tiene que venir desde un problema genuino y una capacidad de resolver ese problema con más chances de éxito que otros. A partir de ahí, pasión, trabajo y suerte”, afirmó.

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Kazah insistió en que emprender no se trata de independencia o de cómo uno quiere vivir, sino de una necesidad casi irracional. “No es una cuestión de lifestyle. Es ver qué me apasiona, qué no me deja dormir a la noche y qué no puedo no hacer. Los emprendedores tienen que tener esas ganas de hacer algo que son irracionales, que de alguna manera los lleva a que, si no soy eso, no me puedo definir como persona. Es un problema que está innato en mí y quiero atacarlo”.

Para el inversionista, las cualidades clave son la curiosidad y la capacidad resolutiva. “Más que ser independiente, tiene que ser curioso y resolutivo”, resumió.

Se definió como “tecnooptimista”. Considera que la inteligencia artificial es una versión superadora de las innovaciones que impulsaron el progreso humano en los últimos 200 o 300 años, pero advirtió que todavía se está aprendiendo a aprovecharla. “Le digo mucho a nuestro equipo y a nuestras compañías: estamos aprovechando un 10 o 15% de lo que podríamos hacer. Desafiémonos, matemos un poco la inercia de los procesos viejos y reescribamos las cosas como si tuviéramos una hoja en blanco”.

El inversor reconoció que se sigue sorprendiendo “día a día y cada vez más” con los proyectos y los emprendedores. “Se requiere mucha humildad en esta industria porque estás reaprendiendo todo el tiempo. Uno cree que ya sabe algo y viene alguien con una idea nueva que te desafía”.

Su equipo busca permanentemente “emprendedores extraordinarios” que aprovechen bien la tecnología. El embudo es exigente: por cada proyecto en el que invierten, conversan con entre 100 y 200 compañías.

Sobre el humor de los inversores, Kazah describió un escenario cambiante. “Hay una euforia alrededor de la inteligencia artificial que en las últimas semanas se enfrió un poquito por los líos con Nvidia y por el cuestionamiento de hasta cuándo hay que seguir invirtiendo para ver resultados financieros. Sectores más tradicionales de la tecnología están siendo un poco pasados por alto, a pesar de que creo que hay muy buenas oportunidades”.

Según su mirada, el mercado es eficiente en el largo plazo, aunque en el corto plazo se confunde. Anticipó un rebalanceo en los próximos dos o tres años, con grandes ganadores dentro de la inteligencia artificial, pero también con compañías de otros sectores con futuro promisorio.

Para Kazah, la IA funciona como una plataforma de base, similar a lo que en su momento fueron el petróleo, internet o el celular. “No hablamos de compañías de celular, sino de muchas compañías que se montaron arriba de esa tecnología. Es lo mismo”.

Informe de Federico Albarenque.