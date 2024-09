La escritora argentina Mariana Enríquez ganó el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2024, que reconoce a autores destacados de la región, por su capacidad para crear "un universo de ficción tan personal como inquietante".

El anuncio fue realizado en el marco de la conmemoración de los 100 años del nacimiento del escritor chileno José Donoso. Enríquez, reconocida globalmente por obras como Nuestra parte de noche, Las cosas que perdimos en el fuego, Los peligros de fumar en la cama y Bajar es lo peor, entre otros, se destacó entre los candidatos gracias a su originalidad y la profundidad de su trabajo literario.

"En su obra el terror es un recurso estético que nos confronta con los aspectos más apremiantes de la realidad latinoamericana, tales como la violencia, el terrorismo de estado y sus consecuencias en el presente, las desigualdades sociales, las problemáticas de género, el extractivismo y la crisis climática, entre otros", destacó el jurado.

¡Felicidades a Mariana Enríquez! Ganadora del premio José Donoso 2024

Enríquez, quien actualmente se encuentra en Chile para la presentación de su obra No traigan flores, expresó su sorpresa por el galardón, destacando su admiración por otros ganadores del premio y su aprecio por sus colegas escritoras Samanta Schweblin y Lina Meruane.

"Es un súper honor recibir este premio. Primero, porque no me lo esperaba en lo más mínimo. De hecho, yo no sé si es un problema o qué, pero ni siquiera sé cuándo se entregan premios, así que nunca espero nada. Por eso siempre es una sorpresa y un asombro total", dijo a Infobae.

Enríquez, una de las grandes exponentes del terror en la literatura argentina, logró grandes éxitos con sus novelas y cuentos. Fue premiada en 2017 con el Premi Ciutat de Barcelona en la categoría "Literatura en lengua castellana" por su libro Las cosas que perdimos en el fuego. En 2019 ganó el Premio Herralde de la Editorial Anagrama por su novela Nuestra parte de noche, entre otros galardones destacados.

