Villa de Las Rosas prohibió los locales que promueven el cultivo de cannabis

Por Chema.

El Concejo Deliberante de Villa de las Rosas, Córdoba, sancionó la resolución 1585/23 que prohíbe la apertura de establecimientos que se dediquen a la venta de insumos para el cultivo de cannabis, como medidores de PH y fertilizantes que permiten a las plantas crecer más rápido.

El equipo de Cadena 3 intentó comunicarse con el intendente Enrique Rébora, que finaliza su mandato en diciembre de este año, pero no se encontraba en la localidad. En tanto, desde el Concejo Deliberante local argumentaron que, como no habló el intendente, prefieren no dar su versión.

Por su parte, la Asociación Civil de Cannabicultores de Argentina y sus representantes en esa localidad de la provincia de Córdoba indicaron que la ordenanza "limita de manera errónea el acceso a los suministros para el cultivo y que se está prohibiendo el uso medicinal del cannabis.

Ezequiel, un productor de Los Hornillos -próximo a Las Rosas-, dijo en diálogo con Cadena 3 que la ordenanza la recibieron hace 20 días y que fueron a hablar a la Municipalidad para tratar de abrir un puesto en la plaza de la localidad y les devolvieron un informe que certificaba que no se podía trabajar con cannabis en Las Rosas.

"Aunque el emprendimiento no tenga un fin de lucro, igual no podemos abrir la feria. No podemos ni informar a las personas para que puedan trabajar con sus propios cultivos y hacer el aceite. Directamente no se puede hacer nada", explicó el productor.

Y añadió: "Nos dejan siempre al margen, al borden de lo ilegal. Es un momento en el que ya estamos para ser un poco más libres, siempre contemplando lo que es el cultivo sano. Siempre estamos al borde de que llegue la Policía. Hay un montón de familias que trabajan con el cannabis para hacer medicina".

Ezequiel también explicó que los sábados suelen congregarse cientos de personas en la plaza de Villa de las Rosas para comprar todo tipo de productos de aceite de cannabis. "Hasta el sábado pasado se hacían estos eventos", señaló.

