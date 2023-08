Una misionera de 17 años está entre los 10 mejores estudiantes del mundo

Victoria Rojas tiene 17 años, es oriunda de Posadas (Misiones) y fue seleccionada como una de las 10 mejores estudiantes del mundo del Global Student Prize, y a fin de año sabrá si resulta ganadora del premio de 100 mil dólares.

“Son los Oscar de la educación, cualquier persona puede postularse e invitan a compartir su trayectoria de vida y no sólo lo académico”, contó la adolescente a Cadena 3.

Y amplió: “Además de lo académico, que son las calificaciones, incluí mi voluntariado y experiencias extracurriculares, todo se engloba en esta postulación, este año fueron más de 3.800”.

“Estoy en un colegio técnico por lo que convivo más con mis compañeros de clase que con mi familia, desde las 7 a las 12 estamos en clase, vamos a comer y luego entramos desde las 14 a las 18 o 19”, relató.

Y recordó: “Desde chiquita no me obligaron a estudiar, siempre me gustaba aprender, que es el amor por el conocimiento. Me gusta hacer cosas por eso elegí un colegio técnico”.

“Sueño con contribuir a que los chicos que quieran hacer cambios en su entorno tengan los recursos y la oportunidad para hacerlo”, cerró.

