"Un chico que no está en la escuela es un soldadito del narco"

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, en una entrevista aseguró que los padres tienen el poder sobre los hijos si deben mandarlos o no a la escuela. Y cuestionó la educación pública como obligatoria.

El exdirector por más de 20 años de la escuela Ipem 388, Salvador Mazza del barrio Marqués Anexo, José Falco, en diálogo con Cadena 3, aseguró que el diputado debería recorrer las escuelas humildes para entender el sacrificio que realizan las familias para que los chicos asistan a clases y estudien.

“Todos estos años trabajamos y aportamos nuestro esfuerzo y conocimiento a nuestro contexto. Son familias que no pueden garantizar un plato de comida ni la presencia de los chicos en las aulas”, afirmó.

“Los chicos que no están en los colegios están en la esquina trabajando para el narco. Tengo el ejemplo de una alumna que comenzó a estudiar arquitectura y la madre hace limpieza para poder solventarlo. Otros chicos estudian derecho y medicina, las familias hacen un gran sacrificio para que puedan hacerlo sin recursos”, resaltó el docente.

Falco afirmó que el Estado tiene que mejorar la infraestructura para que los chicos se sigan educando, tienen que tener un grado de preparación para enfrentar la vida. “La universidad tiene que bajar a los barrios”, dijo.

“Benegas Lynch, no entiende que si los chicos no están en la escuela no tienen ninguna posibilidad. Se meten con los narcos y la delincuencia. La escuela para la familia que vive en la piecita es la única salida. Si un estudiante repite el año, es un gran problema para la familia y la continuidad del chico en la escuela. Debemos plantear proyectos educativos para que los chicos puedan volar y sociabilizar”, indicó el director jubilado el año pasado.

“Los chicos están adormecidos y no es fácil entusiasmarlos con un proyecto. Son chicos que muchas veces ellos o la familia tienen problemas con la justicia y se muestran con conflictos, hay que apoyarlos”, concluyó el docente que en su escuela convirtió las balas en palabras.

Informe de Juan Federico.