Subió el consumo de marihuana en Argentina: ya alcanzó al 13,8% de la población

Ante un nuevo informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que indica que en Argentina aumentó el consumo de marihuana alcanzando al 13,8% de la población, el médico Daniel Gómez (M.P.: 17.927/8) sostuvo que esta droga destruye neuronas y que le sigue la ingesta de cocaína.

Gómez, exjefe de Toxicología del Hospital de Urgencias de Córdoba, indicó a Cadena 3: “El alcohol, la marihuana y la cocaína son las tres drogas más consumidas en el país,(...) desde la ley de marihuana medicinal los chicos han creído que está bien, y el alcohol es la puerta porque le pierden el miedo a la droga”.

“Desde el punto de vista médico la marihuana en uno o tres años hace a la persona un consumidor crónico y se manifiesta como la falta de voluntad para hacer cualquier cosa, los chicos no tienen ganas de nada; luego se transforma en una esquizofrenia, ve cosas que no son; y después en una psicosis, la marihuana destruye neuronas dentro del cerebro”, detalló.

Y recordó: "Yo he visto chicos de 8 o 9 años consumiendo, el Sedronar se queda corto".

“Se empieza con el alcohol, me emborracho y no pasa nada, entonces ya puedo consumir marihuana, y ese consumo de una droga hace que se limite el miedo a la otra, todas las madres me dicen que sus hijos empezaron con marihuana y terminaron con cocaína, y ambas destruyen neuronas cerebrales”, cerró.

Entrevista de Rodolfo Barili.