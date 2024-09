Qué pena podría recibir el conductor del Toyota Corolla, según el fiscal

La situación judicial de Cristian Pacha, el conductor de 68 años del Toyota Corolla involucrado en el siniestro vial en el centro de Córdoba, ha cambiado drásticamente en las últimas horas.

Inicialmente, fue liberado bajo fianza de 20 millones de pesos. Luego, Pacha fue detenido nuevamente tras la revelación de un informe que sugiere "falsedad ideológica" en su declaración jurada al momento de obtener su licencia de conducir.

El fiscal Ernesto de Aragón habló con Cadena 3 y explicó que la decisión de volver a detener a Pacha se debió a la aparición de nuevos datos que complican su situación. "Hubo una serie de circunstancias que se han agregado a lo que teníamos el viernes cuando ordenamos la libertad", indicó el fiscal.

Este nuevo informe incluyó detalles sobre la historia clínica del imputado, que apunta a episodios previos de pérdida de conciencia. "Van surgiendo nuevos datos que son muy relevantes para avanzar en la causa", precisó.

De Aragón subrayó que el conductor de 68 años no informó sobre sus episodios de desmayos en su declaración jurada, lo que podría implicar un menosprecio hacia las consecuencias de su condición. "No es solamente la circunstancia de tener una dolencia, sino que se trataba de episodios que daban una falta de conciencia. Ya tuvo otros accidentes y no estaba en condiciones de manejar el vehículo. No es solo imprudencia", destacó el fiscal.

El fiscal también se refirió a la posible responsabilidad de la Municipalidad de Córdoba en la emisión de la licencia. "En principio y hasta ahora, todo lo que se revela es una responsabilidad en la falsedad de quien denuncia el formulario".

Sin embargo, reconoció que el proceso de obtención de licencias depende tanto de la declaración del solicitante como de un examen médico limitado a la agudeza visual.

En cuanto a las posibles penas que podría enfrentar Pacha, el fiscal advirtió que los delitos más graves, como lesiones gravísimas, conllevan una pena de entre tres y diez años, además de la pena por falsedad ideológica, que tiene una pena de seis años. "Es muy difícil pronosticar en qué le puede corresponder, en caso de que sea condenado, pero ciertamente enfrenta una pena de gravedad".

El caso suscitó preocupaciones sobre la validez de los trámites de obtención de licencias de conducir. El fiscal De Aragón advirtió por otros conductores que podrían estar en situaciones similares. "Lamentablemente estas cuestiones por ahí se revelan o salen a la luz después de episodios de esta índole", concluyó de Aragón.

Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.