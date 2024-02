Otra nena fue "chupada" por los caños del Río Cabalango y sobrevivió de milagro

Una nena fue "chupada" por caños del Río Cabalango, en Córdoba, y sobrevivió de milagro, según contó en Cadena 3 su papá, Marcelo Basanta, quien denunció el hecho.

Cabe recordar que el suceso ocurrió a días de la muerte, en circunstancias similares, de Jazmín Saldaña, una niña de 12 años.

"Estábamos disfrutando en el Río de Cabalango y pasamos cerca de la muralla del diquecito y me chupó a la nena. Había un caño, yo no sabía, no me di ni cuenta y lo vi después que pasó todo. Me la chupó, me la arrancó de los brazos y la succionó. Decí que el caño no estaba obstruido ni nada porque hubiera quedado atrapada ahí. Yo hice fuerza para poder sacarla pero no pude, y pasó para el otro lado. Se raspó, se lastimó toda", relató Basanta.

Y comentó que realizó la denuncia en el destacamento policial de la localidad de Punilla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Quedó la constancia también con un médico en la salita de primeros auxilios que hay ahí, en el acta, de todas las raspaduras y laceraciones", agregó.

A su vez, dijo: "Yo no sabía que hace poquito tiempo había fallecido una nena en circunstancias parecidas. No pueden tener esos caños así. Me contaban que no tenían registro de la cantidad de caños que hay en todos los lugares ni tampoco del mantenimiento".

"Fue una mala experiencia que no se la deseo a nadie", manifestó muy conmovido. Y reafirmó: "Realmente fue una situación muy fea".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Abelardo Fonseca.