Un avión de Aerolíneas Argentinas fue apuntado este martes por la noche por un láser de color verde que tenía por objetivo encandilar al comandante mientras la aeronave se encontraba a minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Córdoba.

Se trató del vuelo 1.530 perteneciente a la línea aérea de bandera.

Cuando la nave se encontraba en etapa de aproximación a su lugar de destino, la cabina se iluminó con la intención de cegar al comandante.

/Inicio Código Embebido/

Noticias Apuntaron con un láser a un avión que estaba por aterrizar en Córdoba Video

/Fin Código Embebido/

"Otro capítulo en la estupidez de la gente de apuntarnos con un señalador láser a los ojos mientras estamos en aproximación final. Esto me sucedió ayer (por el martes) en la ciudad de Córdoba", explicó el usuario @pegasusa4 en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Un colega piloto que venía en cabina en el tercer asiento logró tomar este video, tapando con su celular mientras grababa y que no me dé en mis ojos. No entiendo bien la gracia".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/