Milei trata de seducir a los radicales con un nuevo proyecto de "ficha limpia"

El presidente Javier Milei se comprometió este mediodía ante un grupo de diputados radicales a enviar un nuevo proyecto de "ficha limpia" para evitar que los condenados puedan ser condenados.

Los diputados radicales concurrieron a Olivos encabezados por el titular del bloque, el cordobés Rodrigo De Loredo. Entre ellos, estaban los tres legisladores expulsados Luis Picat (Córdoba), Mariano Campero (Tucumán) y Martín Arjol (Misiones) en Casa Rosada.

El nuevo proyecto de "ficha limpia", procurará impedir que personas con condenas confirmadas se presenten a competir en elecciones, luego de que naufragara el mes pasado el que había impulsado la diputada del PRO Silvia Lospennato.

"La novedad es que ratificó que va a enviar, no quedó claro si en (sesiones) extraordinarias, un proyecto de ficha limpia. Reiteró la voluntad pese a lo que pasó el mes pasado en el parlamento", sostuvo el diputado Rodrigo de Loredo en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

El propio Milei había tenido una charla telefónica con Lospenatto, a poco de que se desatara la polémica por la falta de apoyo a ficha limpia que impidió su tratamiento, para comentarle que estaba de acuerdo con la iniciativa en general aunque le planteó la necesidad de armar otro texto, ya que disentía con parte del contenido.

La extensa reunión de más de dos horas se desarrolló en el Salón de los Científicos del primer piso de la sede gubernamental, con el mandatario, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Allí recibieron a 13 diputados radicales, entre ellos los tres con pedidos de expulsión del partido por parte de la conducción, a raíz de la cercanía de este sector con el oficialismo.

En ese marco, De Loredo negó que en el encuentro se haya hablado de un posible acuerdo electoral para las elecciones legislativas del 2025. Tampoco de la reforma electoral que incluya la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"No es algo que vaya a resolver yo personalmente, hacemos un culto de la institucionalidad y tomamos decisiones colectivamente y el partido las tomará. Podrá haber una posición nacional y posiciones de distrito", sostuvo el diputado cordobés al ser consultado sobre un acuerdo posible de su sector con los libertarios.

En redes sociales, agregó: "Constructiva reunión y diálogo con el Presidente Milei y nuestros diputados. El intercambio de miradas sobre la realidad del país -lo acontecido durante este año y los desafíos que afrontará la Argentina- es un ejercicio sano para nuestras instituciones. Agradecemos su reconocimiento a nuestro aporte en este año parlamentario que pasamos".

De Loredo sostuvo que no se habló sobre si habrá sesiones extraordinarias, pero consideró la necesidad de que se realicen, sobre todo para aprobar el Presupuesto 2025 y así no se tenga que volver a renovar el de 2023.

"Me parece descabellado lo de un sector de la política de armarle el Presupuesto al Gobierno, con mucha hipocresía, queriendo hacer un ´Presupuesto Papa Noel´, pero tampoco me parece bien que carezcamos de Presupuesto. Si en el peor de los casos, tiene que salir el Presupuesto tal como está (el proyecto), con el que tenemos algunas diferencias, nos parece mejor a que no haya Presupuesto", detalló.

Reforma sindical

Por otro lado, dijo que la reforma sindical que su sector impulsa con un proyecto "quedó en el tintero". "Hubo un entendimiento entre las partes (por el Gobierno y la CGT) pero nos dijeron que forma parte de sus prioridades y que no hubo tiempo este año", agregó.

En la extensa reunión la mayoría de los 13 diputados raciales tomó la palabra para plantear temas de importancia para sus distritos, mientras que Milei escuchó los planteos y además agradeció el respaldo otorgado para sacar varios proyectos clave para el oficialismo.

¿Acuerdo electoral?

La intención del mandatario es explorar un posible acuerdo electoral para las elecciones legislativas del año 2025, y también profundizar el debate que requiere el oficialismo para impulsar una reforma electoral que incluye la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En los últimos días, el Poder Ejecutivo se mostró insistente con el rechazo a las PASO, al sostener que mantienen un costo estimado de US$500 millones, incluyendo las generales, y trabaja en conquistar los apoyos.

En diálogo con Cadena 3, Picat destacó la importancia del encuentro: "Agradezco la generosidad del Presidente de recibirnos. Hablamos del reconto de buenas informaciones y de datos económicos positivos en los últimos meses, así como del crecimiento que se espera para el país en 2025".

El diputado también mencionó que se abordaron temas relacionados con cambios en materia impositiva y la necesidad de que las provincias se sumen a la baja de impuestos y gastos. "Las provincias deben acompañar la competitividad necesaria a partir de la apertura de los mercados", afirmó Picat.

Asistiré con nuestros diputados a reunirme con el presidente @JMilei. El año transcurrido nos encontró, aún en nuestras diferencias, contribuyendo a que el gobierno disponga de herramientas valiosas y necesarias para lograr reformas y estabilidad económica. El 2025 abre una nueva… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) December 26, 2024

En cuanto a la política y las elecciones de 2025, Picat subrayó que "es importante seguir con estos lazos que hemos tendido" y que "el votante radical está acompañando este gobierno". Sin embargo, reconoció que esto puede generar tensiones dentro de su partido.

Respecto a la posibilidad de formar alianzas electorales en provincias como Córdoba, Picat expresó: "Si hay un acompañamiento, hay que hacerlo explícito. Las alianzas se discutirán en cada territorio". Además, mencionó que el presidente Milei indicó que las alianzas deben alinearse con el Gobierno nacional.

La reunión incluyó a otros importantes miembros del Gobierno, como Patricia Bullrich y Martín Menem, y Picat confirmó que han apelado la decisión de expulsión del radicalismo.

Entrevista de Guillermo López.