Mamá de Cecilia Strzyzowski: "Si ganaba Capitanich, los Sena salían al otro día"

Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, asesinada en Chaco en una causa que mantiene con prisión preventiva a César Sena y a otros cuatro imputados por el presunto encubrimiento del femicidio, habló en Cadena 3 tras la derrota electoral de Jorge Capitanich.

Viviendo en otra provincia argentina tras tener que exiliarse de Chaco por el constante hostigamiento que recibía tras lo que sucedió con Cecilia, celebró que el mandatario peronista no siga al frente de la provincia a partir del próximo mandato.

"Le pedí a mi gente que me ayudara en esto y me ayudó. Así que me siento muy apoyada", expresó Gloria.

A partir de ello, dijo que lo único que quería es que pierda Jorge Capitanich, "porque si ganaba, los Sena iban a salir de la cárcel al día siguiente".

Aclaró que nunca le gustó la política, ya que "es un nido de víboras y la verdad es que la política me dio más que la razón, porque no tienen palabras, ni códigos".

En ese marco, se refirió al constante hostigamiento que recibió tras el crimen de su hija: "La gente me atacó muchísimo, diciéndome que me vendí. Que se informen antes de decir cosas. Yo no voy a vender a mi hija".

Sobre ello, aseguró que "la gente de Capitanich salió a decir que él me pagó y él sabe directamente que ni me vio, porque yo nunca tuve ninguna reunión con él, ni siquiera tomamos un café".

Además, dijo que ella al enfrentarse con Emerenciano Sena "sabía que me jugaba la vida", y agregó que "el que vive en Chaco sabe que el que se mete con esa mafia se juega la vida".

En esa línea, valoró que "para una persona que se juega la vida, la plata no vale nada", y ratificó que "no la comprarán ni callarán jamás".

Sobre los Sena, dijo: "Se hacían los que le interesaban los pobres y que hacían caridad y esa gente no era socialista, era esclavista".

Por su parte, también lamentó que su otra hija estaba haciendo una especialidad médica de cardiología "y tuvo que dejar para irse de la provincia y eso me duele un montón".

"Tuvo que tirar una especialidad porque una manada de miserables gobiernan una provincia. El Chaco estaba gobernado por piqueteros. Y por suerte Chaco dijo basta", sumó.

Por último, Gloria admitió sentirse "usada y forreada" por la política, pero resaltó que "esta gente se tiene que pudrir en la cárcel". Y concluyó: "Voy a luchar y conseguir perpetua cueste lo que cueste, así me cueste la vida".

Entrevista de Rodolfo Barili.