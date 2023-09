La mamá de Cecilia Strzyzowski llamó a "votar con el corazón"

A través de un conmovedor mensaje en vídeo compartido en las redes sociales, Gloria Romero, madre de la joven asesinada Cecilia Strzyzowski, expresó su deseo de estar presente en Chaco para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Romero explicó que, en ese momento, su principal preocupación era la seguridad y el bienestar de su hija.

"Me hubiera gustado estar en Chaco para votar en estas elecciones, pero en este momento, lo más importante para mí es la seguridad de mi hija", declaró en un video publicado en las redes sociales.

En un llamado a la conciencia cívica, Romero instó a los votantes a tomar sus decisiones con el corazón en lugar de enfocarse únicamente en consideraciones económicas. "Voten con el corazón y no con el bolsillo", enfatizó la mujer.

Además, destacó que "no es una persona política". "Jamás me interesó ni me va a interesar la política" y aseguró que continúa recibiendo videos con amenazas todos los días.

"Todos vivimos y sabemos lo que es el apriete. Hoy más que nunca les pido que no me dejen sola", expresó la mujer.

"Me voy de Chaco para llevarme a mi mamá. No quiero que se quede acá. Está con un nivel de exposición muy alto y hay muchas personas que la insultan y la acosan en las redes sociales. No quiero que esté expuesta a todo eso y la única manera de protegerla es llevándomela".

Ángela Strzyzowski (26) reveló en los últimos días una decisión de vida: junto a Gloria, su mamá, abandonarán la provincia, por miedo y desesperanza.

"Ya no ando por la calle. Si tengo que ir al supermercado, voy con custodia", agregó la joven para revelar cómo es la vida de estas dos mujeres luego del crimen de su hermana, Cecilia (29), ocurrido el 2 de junio último en el interior de la casa del clan Sena, la familia que durante años ejerció dominio total sobre uno de los grupos piqueteros más poderosos de la provincia.