La participación de menores cometiendo delitos aumentó un 21% en Capital Federal

La participación de menores cometiendo delitos aumentó un 21% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), según un estudio de la Corte Suprema de la Nación y sólo al 6% se le aplicaron medidas privativas de la libertad.

Mariana López (M.P.: 289149), psicóloga, especialista en adicciones y directora del “Hogar de Cristo, el Padre Mugica y Madre Teresa”, dijo a Cadena 3 que “no se puede ver a esos niños de manera particular sino como un todo, son chicos que no tienen figuras paternas, no tienen familias donde se come todos los días, muchos nacen en la calle, son dos generaciones de familias en la calle, y no tienen amor”.

“El consumo y el delito son parte de su vida cotidiana. Hace 18 años que hago territorio y anteriormente fui docente en escuelas municipales y fui viendo como cada vez eran más chicos los que consumían, primero era el pegamento, luego la marihuana y el alcohol que siempre estuvo. Después vino el paco, y en la calle todo esto está más al alcance”, describió.

En ese sentido advirtió que a tan corta edad “no podemos hablar de decisión” de ir a delinquir, y muchas veces la salida laboral es la venta de droga. Pero, diferenció: “No toda persona que consume es delincuente”.

Sobre su tarea, comentó: “Es un trabajo que debe hacerse de manera articulada, si el sistema educativo empieza a bajar su calidad comienza a haber menos prevención, porque si hay deserción está fallando la prevención y tenemos que irnos a la asistencia de lleno”.

“Para trabajar en prevención necesitamos escuelas, clubes, el Estado presente en la prevención y asistencia cuando uno llega tarde”, resaltó.

Y apuntó: “Muchas veces encontrás chicos con muchas ganas de cambiar y hay otros que no pueden porque sus historias son difíciles. Hemos visto adolescentes con violencia y chicos de buena posición económica que tuvieron una infancia

“Es mucho trabajo, mucho acompañamiento. Hoy puedo contar que tengo chicos en la universidad y terminando el secundario y los encontré buscando comida en la basura, es un trabajo de 15 años”, destacó.

“En mi tarea como docente de Educación Física empecé a ver en los ‘90 con los cierres de fábricas, como por ejemplo La Grafa, que la gente se quedaba sin trabajo y aparecieron los cartoneros y en esos senos familiares nacieron chicos donde la vida cotidiana se modificó, hay una entrada del alcohol en esas familias, y hoy son chicos más grandes en situación de vulnerabilidad, consumo o delincuencia. Ese fue el punto que quiebre según mi opinión”, cerró.

Entrevista de Rodolfo Barili.