Fertilidad: indican que la creación de embriones sintéticos no anula al humano

César Sánchez Sarmiento, jefe del Área de Medicina Reproductiva de Nascentis (M.P.: 19924), dijo que “la genética está cambiando el mundo de la misma manera que lo cambió Internet”.

En diálogo con Cadena 3, el médico se refirió al artículo publicado por The Guardian que informa que un laboratorio de la Universidad de Cambridge y CIT ha creado “embriones humanos sintéticos” con células madre, “un avance innovador que elude la necesidad de óvulos o esperma”.

“Primero que nada, quiero llevar tranquilidad, esto es investigación de una manera inicial, muy básica, muy futurista; la fertilidad va seguir siendo igual, el ser humano va a ser necesario”, indicó Sánchez Sarmiento.

Y explicó: “La creación de embriones humanos sintéticos es imposible, veremos en unos años”.

“El cuerpo humano no se fabrica de entrada en la panza de la mamá, todo parte de la cédula primitiva que tiene la capacidad de hacer todas las cédulas del cuerpo, las del corazón, de las arterias, del hígado, del cerebro, todo”, describió.

Y aclaró: “Estos investigadores en Inglaterra han creado un medio ambiente para que esa célula, en vez de desarrollar cerebro, corazón, desarrolle un embrión, no viene de un óvulo o espermatozoide”.

“Hay muchas cosas que no se conocen de los embriones, de las primeras 5 o 6 semanas no se sabe porque no podemos sacarlo para ver qué pasa, este embrión sintético está fuera de los límites para investigar en seres humanos, no está prohibido”, advirtió.

Y afirmó: “Por ahora, sirve como puntapié para estudiar enfermedades genéticas, si se logra se podría cambiar un gen o poner un gen y ver qué pasa”.

“La genética está cambiando el mundo de la misma manera que lo cambió Internet. En noviembre de 2007 salió a la venta el Iphone, el primer teléfono inteligente y a partir de ahí cambió el sistema bancario, la música, la fotografía, llevamos nuestra vida en la cartera o en el bolsillo”, ejemplificó.

Entrevista de Guillermo López.