Qué es la celotipia y cómo puede afectar nuestras conductas

El psicólogo y sexólogo Alexis Alderete, especialista en trastornos de ansiedad, brindó una entrevista a Cadena 3 en la que habló sobre la celotipia, un trastorno delirante que se caracteriza por los celos llevados al extremo.

Alderete es licenciado en Psicología egresado de la Universidad de El Salvador y tiene un posgrado en sexología clínica de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Explicó que la celotipia es un trastorno delirante porque "es una creencia irreal de la persona que percibe que su pareja lo está engañando, por más pruebas que le esté mostrando lo contrario".

El especialista señaló que este trastorno puede llevar a quien lo padece a comportamientos extremos, como perseguir a su propia pareja para confirmar sus sospechas infundadas.

Alderete sostuvo que los celos son una emoción más entre las muchas emociones humanas y no pueden ser eliminados completamente. "No existe [la posibilidad] de no tener [celos]", dijo el psicólogo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, añadió que hay formas saludables y racionales de procesar esta emoción sin caer en comportamientos destructivos o dañinos.

Además, el psicólogo afirmó que los celos pueden trasladarse a todos los ámbitos de la vida cotidiana, como el trabajo, al ámbito estudiantil y hasta familiar.

Por último, el licenciado en Psicología vinculó este tipo de comportamientos con la inseguridad personal y la baja autoestima.

"Tiene que ver muchísimo con la propia personalidad psicológica que atravesó durante la infancia y la adolescencia. Hablamos de una persona muy insegura que tiene miedo a la pérdida y que lo manifiesta a través de los celos", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.