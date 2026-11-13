Fernando Marengo: "Es muy difícil que la inflación llegue a un dígito"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre fue del 2,2%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33%. El dato volvió a poner en el centro del debate la dificultad de la economía argentina para quebrar la barrera del 2% mensual y avanzar hacia niveles de inflación más bajos.

En diálogo con Cadena 3, el economista Fernando Marengo, de Black Toro, realizó un análisis de los componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y destacó que, detrás del resultado general, aparecen señales positivas.

“Es un dato de inflación relativamente malo, por arriba de las expectativas del mercado, incluso las nuestras”, reconoció inicialmente. Sin embargo, aclaró que al desagregar los números se observa un comportamiento diferente entre los distintos componentes del índice.

Según explicó, el IPC está integrado por tres subíndices: los precios estacionales, que aumentaron un 5,5%; los regulados, con una suba del 2,9%; y la inflación núcleo, que registró un incremento del 1,5%.

Esta última cifra fue la que concentró la atención del economista. “Fue la menor inflación núcleo en casi un año y medio. Y si obviás el dato de hace un año y medio, en casi seis años”, señaló Marengo, quien consideró que se trata de un resultado positivo en el proceso de desinflación.

No obstante, advirtió que ese 1,5% mensual todavía representa un ritmo anual cercano al 20%, por lo que la inflación continúa siendo elevada.

Consultado sobre las razones por las que la inflación parece encontrar dificultades para perforar el 2% mensual, Marengo sostuvo que no se trata de un fenómeno exclusivo de la Argentina, sino de una característica habitual de las economías que vienen de atravesar procesos inflacionarios elevados.

En ese sentido, señaló que la evolución del tipo de cambio y la indexación de los contratos siguen teniendo un papel importante. Actualmente, explicó, muchos alquileres y salarios todavía se ajustan tomando como referencia la inflación pasada.

“Si a mí me vence un contrato y lo tengo que ajustar por la inflación del último año, que fue del 30%, es muy difícil que la inflación llegue a un dígito”, ejemplificó.

Para el economista, el desafío consiste en modificar gradualmente esa dinámica y lograr que los acuerdos económicos comiencen a tomar como referencia la inflación esperada hacia adelante, en lugar de trasladar automáticamente los aumentos acumulados.

Marengo también se refirió al último proceso de fuerte desinflación que atravesó la Argentina y recordó los mecanismos establecidos por la Ley de Convertibilidad.

El economista explicó que aquel esquema contemplaba tres elementos centrales: un tipo de cambio fijo, la eliminación del financiamiento monetario del déficit fiscal y la prohibición legal de indexar contratos.

En contraste, señaló que el escenario actual presenta diferencias importantes: el tipo de cambio mantiene un ritmo de ajuste mensual y no existen restricciones generales a la indexación de contratos.

Por eso, consideró que la desaceleración de los precios dependerá en buena medida de un proceso de adaptación de los distintos actores económicos.

“Creo que esperar la baja en la tasa de inflación será un tema que se dé más en condiciones de mercado”, sostuvo. Y agregó que los salarios, en un contexto de inflación descendente, deberían comenzar a ajustarse en función de la productividad y no exclusivamente de los aumentos de precios del pasado.

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Como referencia internacional, mencionó el caso de Israel, al que le llevó ocho años desde el inicio de su proceso de desinflación alcanzar una inflación anual de un dígito.

Sobre la posibilidad de que la Argentina alcance una inflación anual de un dígito, Marengo descartó que sea un objetivo inmediato y remarcó que dependerá de cuánto tarde la economía en modificar sus mecanismos de actualización de precios, salarios y contratos.

“Definitivamente no va a ser inmediata y va a depender básicamente de que los contratos, salarios y alquileres se empiecen a indexar de acuerdo a la expectativa del futuro mercado, no a lo que viene pasando con la inflación mirando hacia atrás”, concluyó.

Para el economista, la última etapa del proceso de desinflación no depende solamente de la evolución de las variables macroeconómicas, sino también de un cambio de comportamiento en una economía acostumbrada durante décadas a trasladar la inflación pasada hacia los precios futuros.

Entrevista de "Ahora País"