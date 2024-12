Estuvo más de dos años preso por prestar una campera: "Fueron tiempos horribles"

José Alejo Bustamante estuvo preso más de dos años por un error judicial que lo llevó a ser acusado de un robo que no cometió. "Fueron tiempos horribles", manifestó la víctima en Cadena 3.

Esta historia comenzó en agosto de 2022 en General Rodríguez, Buenos Aires, cuando un motociclista intentó robar la yegua de un hombre. Durante el forcejeo, el delincuente dejó la campera que llevaba puesta, que tenía adentro el documento de José, lo que llevó a la Policía a su domicilio.

La campera que prestó Bustamante y que fue la única "prueba" de la Justicia para meterlo preso.

A pesar de que José argumentó que en el momento del intento de robo él estaba trabajando en Pilar, a varios kilómetros de distancia, la fiscal Alejandra Rodríguez continuó con la causa y el juez de garantías avaló su detención. "La fiscal lo que primero hizo fue no dejarme declarar y me mandó de vuelta a la comisaría", relató José. Y siguió: "La fiscal me decía que iba a resolver lo más rápido posible, que me vaya a mi casa, que en días iba a estar en mi casa. Pasaron días y días y me mintió y terminé en un penal, dos años detenido".

Finalmente, el Tribunal 3 de Mercedes lo absolvió de culpa y cargo, pero el daño ya estaba consumado.

Al contar por qué el delincuente tenía su campera, explicó que esa noche de 2022 que desencadenó todo le prestó la campera a un amigo de su novia en aquel entonces, sin saber que su documento estaba en el bolsillo.

"No sabía ni quién era, porque era el novio de una amiga de mi ex novia", aclaró. La detención fue abrupta: "Llegué de trabajar y estaba toda la policía en la esquina de mi casa, me hicieron un allanamiento y me dijeron que me iban a meter preso".

Durante su tiempo en el penal de Florencio Varela, vivió cosas "horribles". Y a pesar de no tener antecedentes y de que la víctima no lo reconoció, José pasó más de dos años en prisión. "Me enfermé, pedí la pulsera para poder venir a mi casa y me la negaron muchísimas veces", argumentó.

La situación se tornó más compleja cuando la fiscal le prometió una pronta resolución que nunca llegó.

Por su parte, el abogado de Bustamente, Ricardo Canales, denunció en Cadena 3 las irregularidades graves en el proceso judicial que afecta a su defendido y criticó el estado de la Justicia en Argentina.

"Estamos ante un caso que afecta el derecho y las garantías de las personas en los procesos penales de manera terrible", dijo Canales, quien señaló que la fiscalía, liderada por Alejandra Rodríguez, actuó de forma corrupta.

Canales aseguró que Bustamante no tuvo la oportunidad de declarar su verdad y que su defensa fue obstaculizada desde el inicio del proceso. "La primera declaración que hace con un defensor oficial figura que se niega a declarar. No le dejaron contar la verdad de esto que estaba pasando", agregó.

Además, el abogado sostuvo que la situación de Bustamante es un reflejo de un sistema judicial que no garantiza justicia. "Esta es la maldita justicia que tiene la provincia de Buenos Aires, ni hablar de la Argentina", sentenció.

Mencionó, también, que la fiscalía y la policía parecen tener un interés en desviar la atención de los verdaderos responsables, lo que podría sugerir una asociación ilícita entre ambos cuerpos, y señaló que la fiscal de la causa "tiene ya varios hechos reiterados en donde se la denuncia".

El abogado destacó la falta de atención médica que sufrió Bustamante durante su detención, mencionando que presenta síntomas de sífilis.

"Meten en cana al primero que les parece y se terminó, y los hechos después se siguen repitiendo porque nunca llegan con los responsables. Quiero que esto no ocurra nunca más en la Argentina", concluyó Canales.

Entrevista de Rodolfo Barili.