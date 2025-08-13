El programa de rugby en cárceles de Córdoba que busca reintegrar a los presos
El torneo brinda oportunidades a los detenidos para cambiar sus vidas y evitar reincidencias.
13/08/2025 | 08:01Redacción Cadena 3
FOTO: El torneo de rugby organizado en cárceles de Córdoba promueve la reintegración.
El torneo de rugby organizado en las cárceles de Córdoba promueve la reintegración social de los internos a través del deporte.
Esta iniciativa permite a los participantes sentirse, por un momento, libres de su encierro.
Marcelo Ruiz, coordinador del proyecto, explicó a Cadena 3 que el evento se inspiró en programas similares de Buenos Aires: "La idea es brindarles a estos chicos una oportunidad".
El objetivo es transformar la percepción social sobre los convictos, quienes suelen enfrentar prejuicios al intentar reinsertarse en el ámbito laboral.
Con más de diez años de desarrollo, el programa combina el deporte con un enfoque espiritual: "El mayor desafío es que ellos se conviertan en hombres nuevos".
Ruiz destacó la importancia de inculcar valores como la disciplina y el trabajo en equipo, fundamentales en el rugby.
Los resultados del programa muestran que solo el 5% de los participantes reincide en el delito, en contraste con el 65% de reincidencia entre quienes no forman parte de estas actividades.
Este enfoque busca facilitar el acceso a oportunidades laborales para los detenidos, reduciendo así la probabilidad de reincidir.
Más allá de la práctica deportiva, el torneo representa una oportunidad de cambio, fomentando el desarrollo personal y social de los internos.
