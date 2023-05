El intendente de Valle Hermoso habló del ataque de una jauría a una niña

El intendente de Valle Hermoso se refirió al caso de la nena atacada por una jauría ocurrido en las últimas horas en la localidad.

En diálogo con Cadena 3, Jorge Caserio lamentó el terrible hecho. “Me siento mal, como un vecino más”, dijo.

La pequeña de 9 años sufrió la amputación de un brazo y permanece internada en grave estado, con asistencia respiratoria, en el Hospital de Niños.

“Todos los días estoy en contacto con la directora del hospital. He hecho todo lo que está a mi alcance y me he puesto a disposición de todo lo que sea necesario”, agregó.

El intendente suspendió los anuncios de inauguración que tenía programados, debido a la conmoción del pueblo.

“Lo más importante es que la niña se recupere. Rogamos a Dios por ello”, finalizó.

Informe de Tomás Villagra.