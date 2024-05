El Gobierno anunció que descontará el día a los estatales que hagan paro

FOTO: Gobierno confirmó descuentos a estatales en paro: "Quien no trabaja, no cobra"

El Gobierno nacional, a través de su vocero Manuel Adorni, confirmó que los trabajadores estatales que se sumen al paro este jueves propuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) enfrentarán descuentos en sus salarios. "Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día", afirmó.

Además, destacó que no existe una razón aparente para la huelga. "Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra", advirtió.

Adorni también enfatizó que las organizaciones sindicales involucradas en el paro deberán asumir los costos derivados de las interrupciones provocadas por la acción sindical.

El impacto de este paro se extenderá más allá de los trabajadores estatales y afectará a millones de ciudadanos comunes. Según Adorni, "6.593.000 personas este jueves no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Ariel Rodríguez.