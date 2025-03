El gobernador de Mendoza no descarta un acuerdo electoral con Milei en el futuro

FOTO: Alfredo Cornejo no descarta un acuerdo electoral con Milei. (Foto: Editor Mendoza)

El gobernador Alfredo Cornejo habló del clima político actual en la Argentina y brindó declaraciones que dejarían entrever que Mendoza podría convertirse en la provincia libertaria del país.

El mandatario dijo a Cadena 3 que, pese a que existen algunas discrepancias con el gobierno de Javier Milei, "existe un núcleo de coincidencias" con las políticas de la Nación.

"Acordamos con las reformas económicas que está llevando el país y que Mendoza, en algunos aspectos y dentro de las competencias provinciales, venimos haciendo hace tiempo", explicó.

Y añadió: "Coincidimos en la necesidad de ampliar nuestra matriz productiva, darle mayor papel al sector privado, de achicar el Estado y hacerlo más eficaz y más eficiente. Mendoza ya viene bajando impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, por ejemplo".

En ese marco, Cornejo no descartó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de este año. "No sería ilógico tener un acuerdo sobre las cosas que sí coincidimos y tener una discrepancia sobre las que no estamos de acuerdo".

"Ahora, ese acuerdo efectivamente hasta aquí es sólo especulación porque no se conversó. Hubo tímidos gestos, algunos muy elocuentes. El Gobierno nacional habla muy bien de la administración de Mendoza", indicó en diálogo con Cadena 3.

Sin embargo, Cornejo sostuvo que, tras la suspensión de las PASO a nivel nacional, es más complicado llegar a una alianza con otros frentes electorales. "Hoy mismo no veo un acuerdo. Mendoza tiene un régimen electoral con PASO y no podríamos hacer una elección conjunta desde que se suspendieron en el país, por lo que deberíamos suspender este mecanismo en la provincia y hacer un trámite legislativo que no estamos haciendo actualmente".

El gobernador mendocino también dijo que la ciudadanía dio un "mandato claro" para cambiar la orientación económica del país. "Ese mandato creo que fue bastante categórico", afirmó, refiriéndose al descontento social que llevó a un liderazgo "disruptivo" a ganar las elecciones de 2023 contra el kirchnerismo.

"Argentina tenía muchas razones para tener ese rechazo", indicó, refiriéndose a una economía estancada durante más de una década.

Cornejo señaló que el Ejecutivo nacional enfrenta la dificultad de gobernar con minoría en el Congreso y opinó que las modificaciones que pretende la administración libertaria no pueden realizarse por decreto. "Las reformas estructurales no pueden salir por DNU, necesitan ser aprobadas por el Poder Legislativo", subrayó, en referencia a la necesidad de dar seguridad jurídica al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre la noticia de que Mendoza recuperó el control de la Aduana, que dejará de depender de Córdoba, Cornejo explicó que la medida permitirá que los trámites de exportación se hagan en territorio provincial. "Esto no perjudica a los cordobeses. Los trámites de exportación se realizarán en Mendoza, como era hasta 2017".

Cornejo destacó que la aduana del Paso Libertadores es un hub exportador, con 1.300 camiones diarios. "La independencia para resolver trámites es positiva para la economía", concluyó.

Entrevista de Sergio Suppo.